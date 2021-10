’Ik doe het met de ex van mijn vriendin’

Premium VROUW magazine

Hester (44): ’De verloskundige betreurde de ruggenprik... boeien’

Journalist Hester Zitvast (44) is 21 jaar na haar eerste zwangerschap opnieuw in verwachting en er is in die tijd nogal wat veranderd. Zo kreeg ze de eerste keer niet eens te horen dat er ook iets als flesvoeden bestond en was een ruggenprik nog uit den boze.