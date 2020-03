’Ik gunde haar zo haar schooltas aan die vlag, die ontlading...’

Ik weet nog hoe hysterisch ik zelf was, toen het verlossende telefoontje kwam dat ik geslaagd was. Mooier werd het leven niet. En ik weet nog hoeveel harder ik moest huilen toen mijn oudste enkele jaren geleden te horen kreeg dat hij het had gehaald. Die ontlading, die blijdschap... Het hoort een beetje bij een complete puberteit. Vind ik dan. Maar dat gaat mijn dochter dus niet voelen.

Bekijk ook: Door deze plannen zette corona al een streep

Tranen

Ze zat naast me op de bank, te luisteren naar de persconferentie van minister Slob. „Volgens mij ben je dan dus nu wel geslaagd”, concludeerde ik matjes. Ze knikte. „Volgens mij ook.” We vlogen elkaar niet om de nek en ik trok geen fles champagne open. We bleven stil staren naar de televisie en ik voelde de tranen branden. Verdorie. Alles is anders. Zo ongelooflijk anders. En ik ben er klaar mee.

Echt duidelijkheid is er nog niet, dat zal moeten komen van de school zelf. We wachten op een mail. Mijn dochter maakt zich druk om klasgenoten die er niet zo goed voorstaan en het echt moesten hebben van die eindspurt. ”Wat als zij het hele jaar over moeten doen?” Eén van haar beste vrienden is aangenomen op de vervolgopleiding van zijn dromen. „Wat als dat niet doorgaat?” Ik kan er geen antwoord op geven, zoals ik de laatste tijd op heel veel vragen geen antwoord meer kan geven.

Vervolgopleiding

Mijn dochter heeft de afgelopen maanden volop open dagen bezocht en audities gedaan. Ze is aangenomen op twee dansacademies - in Rotterdam en Utrecht - en heeft de luxe van keuze, haar plek op een vervolgopleiding is safe. De audities voor de dansopleiding in Amsterdam zijn uitgesteld, ook daar wil ze graag aan meedoen. Wat als we alle pijlen op die hoofdstedelijke school hadden gericht? Dan had ze nu ook nog eens díe onzekerheid gehad.

Dit besluit van de overheid is goed. Dit besluit is het beste. Gisteren kregen we nog een brief van de school, dat morgen de examens (of tentamens, zoals wij dat vroeger noemden) in groepen van 16, op school, zouden worden afgenomen. Nog geen uur later werd dit bericht herzien: 12 leerlingen werd het nieuwe maximum; het meetlint was langs de tafels gelegd. Er waren vast wat ouders in opstand gekomen. Ik begreep ze wel.

Heel stom

Maar ook met dat aantal van 12 was ik niet gerustgesteld. Deze kinderen hadden elkaar de afgelopen week amper gezien. Houd dat maar eens op 1,5 meter afstand van elkaar. Tassen en jassen moesten opgeborgen in kluisjes, vermeldde de mail. Probeer dat maar eens te doen, zonder elkaar aan te raken. Alle evenementen en samenkomsten verboden tot 1 juni, maar wel grote groepen pubers in één gebouw neerzetten? Nee, het is goed zo. Maar het is wel heel stom.

Ik hoor, terwijl ik dit schrijf, gelach uit haar kamer komen. Niets zo flexibel als een kind; ze hebben weer lol, het leven gaat door. Dat zij en haar jaargenoten geschiedenis schrijven, beseft ze niet. Ik wel. Ik gun haar een tas aan een vlag, ik gun haar een gala, een eindexamenstunt en dat ene, zo spannende telefoontje als afsluiting van haar middelbare schooltijd. Maar als dit haar offer is in deze crisistijd, dan is dat maar zo. Er worden overal ter wereld veel en veel grotere offers gebracht.