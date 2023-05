Zangeres Meau: ’Ik hoopte er stiekem op gevraagd te worden als Ambassadeur van de Vrijheid’

Was het een eer om te worden gevraagd als Ambassadeur?

„Zeker! Ik hoopte er stiekem op. Het lijkt me zó leuk om met een helikopter van festival naar festival te vliegen. Hoewel ik wel een beetje hoogtevrees heb. Ik ga naar Limburg, Flevoland, Drenthe en Utrecht, waar ik zelf woon, dus extra leuk.”

En als je eenmaal op die plekken bent?

„Dan gaan we samen de vrijheid vieren. Ik vind het belangrijk dat we op 4 mei herdenken en op 5 mei erbij stilstaan dat we het hier goed hebben en vrij zijn om samen te kunnen genieten. Dat is niet vanzelfsprekend. Kijk naar Oekraïne en hoe dichtbij zoiets nog steeds kan gebeuren.”

Wat is voor jou de ultieme vrijheid?

„Weten dat ik de muziek kan maken die ik wil, kan houden van wie ik wil en kan zijn wie ik wil. Mijn ouders hebben me in mijn opvoeding altijd vrij gelaten in mijn keuzes. Ik leerde dat fouten maken erbij hoort en dat iets niet snel slecht of verkeerd is.”

Op 9 mei verschijnt ook nog je allereerste album. Wat staat erop?

„Liedjes die eerder zijn uitgekomen, zoals Dat heb jij gedaan, en nieuwe. Het is persoonlijk en gaat over dingen waarmee ik dagelijks bezig ben, zoals onzekerheid, zelfontwikkeling en liefde. De liedjes zijn een weerspiegeling van mijn leven van de laatste anderhalf jaar, en daarin is veel gebeurd!”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.