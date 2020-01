Nathalie (49): Ik ben anders naar mijn billen gaan kijken

’Voel’ jij je leeftijd?

„De tijd gaat razendsnel. Het voelt als de dag van gisteren dat ik op mezelf ging wonen en een dochter kreeg. Gevoelsmatig hadden die jaren ook maanden kunnen zijn. Des te confronterender is het dat ik inmiddels niet zonder leesbril de ingrediënten op een pakje kan lezen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Plaats een spiegel tegenover je douche of bad. De confrontatie met je uitdijende lichaam is dan zo confronterend waardoor je op een cruciaal moment dat gebakje toch echt laat staan.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nee, bijna nooit. Mensen schatten mij over het algemeen jonger. Als ik dan vertel dat ik 50 word, kijken mensen verschrikt en roepen: ’Jeetje, ben jij al zó oud?’. Daarna moet ik mij altijd even herpakken. Het is natuurlijk bedoeld als compliment, maar soms voel ik me ook een beetje ongemakkelijk als ik mijn daadwerkelijke leeftijd ’onthul’.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn innerlijk. Ik vind mijn state-of mind mooi. Ik probeer zo weinig mogelijk te oordelen en ben altijd op zoek naar het positieve. Wat maakt dat ik in de basis een innerlijke rust ervaar. Maar als die er even niet is, ben ik daar niet krampachtig naar op zoek. Wat er op dat moment is, mag er dan ook zijn. Wel probeer ik om weer terug in die innerlijke rust te komen, want die situatie vind ik toch het fijnst.”

Waarmee ben je minder blij?

„Genoeg. Maar besef ook dat beauty in the eye of the beholder zit en voor een groot deel door de media wordt bepaald. Ik heb jarenlang mijn pontificaal aanwezige billen gecamoufleerd. En toen was daar opeens Kim Kardashian. Zij zette het tot dan heersende schoonheidsideaal op zijn kop. Voor de billen die ik camoufleerde, betaalden anderen opeens grof geld. Grappig en tegelijkertijd ook pijnlijk kijk ik door die ontwikkeling op een andere manier naar diezelfde billen. Positiever. Ik besef daardoor ook hoe groot de kracht en invloed van de media is.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn figuur en mijn huid.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben veel verder dan waar ik ooit had willen zijn. Maar dat komt omdat ik niet macht-, status of geldgedreven ben; ik ben best wel snel tevreden. Alles wat ik heb of ben is organisch zo gegroeid. Mijn ambitie is nooit geweest om zo hoog mogelijk op de hiërarchische ladder te eindigen maar maatschappelijk zoveel mogelijk een bijdrage te kunnen leveren. Zowel privé als zakelijk. Het gevolg? Een prachtige dochter, liefdevolle familie, waardevolle relaties, leuk werk en een comfortabel leven.”

Wat houdt je jong?

„Een mindset waarbij ik zoveel mogelijk in het hier en nu probeer te leven. Tevreden zijn met wie ik ben, waar ik ben ben en wat ik heb. En mijn dochter, voor wie ik nog een soort van hippe moeder probeer te zijn.”

Heb je een levensles?

„Verander wat je niet accepteren kan en accepteer wat je niet veranderen kan. Ik heb net als ieder ander moeilijke situaties meegemaakt. En als ik dacht: ’Dit wil ik niet’ dan ondernam ik meteen de nodige acties. Maar wanneer ik een situatie niet kan veranderen, accepteer ik die en maak er het beste van.”

