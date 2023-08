Martine van Os: ’Ik heb er nog steeds moeite mee om voor mezelf op te komen’

Het is elk seizoen weer spannend voor Martine van Os (66). Gaat het MAX-programma We zijn er bijna! opnieuw geweldig scoren? Vanaf aanstaande dinsdag wordt een nieuwe serie over het gemoedelijke wereldje van senior-camperaars uitgezonden. Hoe goed de kijkcijfers ongetwijfeld weer zullen zijn, de om haar empathie bejubelde presentatrice heeft nog steeds moeite om voor zichzelf op te komen. „Durf ik bij de bakker weer niet te zeggen dat ik géén brood met een gat erin wil.”

„Soms neem ik deelnemers van We zijn er bijna tegen zichzelf in bescherming.” Ⓒ Feriet Tunc