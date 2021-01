Premium Lifestyle

Geluksvogels in pechjaar: Carla won maar liefst 125.000 euro

Coronacrisis of niet, de goed gespekte prijzenpot van de Nationale Postcode Loterij werd ook dit jaar weer verdeeld over duizenden winnaars. In 2020 viel in maar liefst een ’kleine’ 350 miljoen euro te winnen. Hoe is het om groot geld te winnen middenin een pandemie?