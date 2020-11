Monica liet haar dochter met Down steriliseren

Monica Sluiseman (63) liet haar dochter Merette steriliseren Ⓒ Eigen foto

De afgelopen dagen is er veel te doen om de petitie die beraadgroep Verplichte anticonceptie o.l.v. oud-kinderrechter Cees de Groot indiende bij de Tweede Kamer. Monica Sluiseman (63) is zelf moeder van een kind met Down en liet haar dochter Merette (34) op haar 17de steriliseren.