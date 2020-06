’Mijn eierstokken rammelen niet’

door Laura Boog Posada

Als ik in de supermarkt, het park of (in pre-corona tijden) in een café een kind hoor roepen om zijn moeder moet ik me altijd even inhouden om niet terug te roepen: ,,Je ziet toch dat ze even bezig is?” Ik overdrijf wellicht een beetje, en ik denk echt weleens: ach wat een droppie, maar kinderen vind ik nog altijd het leukst op afstand. En niet te lang, gewoon eventjes. Hoe ik dit moet doen als ik een eigen kind heb, is mij een raadsel. Je kunt ze moeilijk even een tijdje een blokje om laten gaan. Ik ben pas 26 en heb echt nog wel even de tijd om het te gaan willen, maar ergens twijfel ik ook of dat moment ooit gaat komen. En dat twijfelen, dat lijkt niet te kunnen.

Vriendinnen

Twee weken geleden gooide ik het er tegenover mijn beste vriendin ineens uit: ,,Misschien wil ik wel helemaal geen kind!” „Oh, mijn god, ik dus ook niet!” was haar reactie. Beide waren we zichtbaar opgelucht dat we dit, wat soms voelde als een zwaar geheim, eindelijk van onze schouders hadden laten glijden. De keren dat we hardop onze twijfel hadden geuit, kregen we allebei de reactie: „Komt nog wel, als je eraan toe bent.” Maar wat als dit nooit komt? Is dat dan erg?

Als ik denk aan mijn toekomst denk ik vooral aan mijn toekomst. Ik weet het, dit klinkt heel egocentrisch, maar het is nou eenmaal zo. Ik denk aan het strand waaraan ik wil wonen en aan de geweldige reizen die ik ga maken. Ik denk aan de geweldige artikelen die ik dan kan schrijven en aan de surf-avonturen die ik met mijn partner zal meemaken. Ik denk zelfs aan de hond die ik zal hebben, maar nee: ik denk niet aan mijn toekomstige kroost dat hierdoorheen zit te krijsen.

Moeder-instinct

Ik heb dus, gek genoeg, wel een heel sterk moeder-instinct. Dit weet ik omdat ik tante ben, en dan niet alleen de leuke speel-tante. Ook de verantwoordelijke tante in mij komt regelmatig naar boven. Als mijn neefje op het punt staat om van zijn fiets te vallen, ben ik de eerste die ernaartoe sprint om hem op te vangen. Of een dikke knuffel te geven als ik te laat was. Ik zit me soms te verbijten als ik hoor dat zijn vriendjes hem hebben buitengesloten en als ik merk dat hij zijn appel niet heeft opgegeten, koop ik hem om met een ijsje als toetje, puur omdat ik zo graag wil dat hij vitamientjes krijgt.

Wellicht is het nog niet moeten dénken aan kinderen dus enigszins uit zelfbescherming. Om mezelf te behoeden voor een leven vol zorgen. Wellicht is dit dus juist hoe de natuur het gewild heeft.

Alien

Het vervelende hiervan is dat ik me een alien voel. Als ‘niet af’. Alsof ik iets verkeerd doe, omdat ik voor mezelf wil kiezen. En ik ben niet de enige. Ik had gisteren mijn zus aan de lijn die me tussen de regels door vroeg of het egoïstisch was als ze misschien geen tweede kind wilde. „Natuurlijk niet!” was mijn antwoord. Dit is het probleem dat ik bij meer vrouwen om me heen zie: angst om voor onszelf te kiezen. En zonder de ambitie om hier een extreem feministisch stuk van te willen maken en sommige vrouwen misschien af te schrikken, wil ik dit toch even hardop zeggen: „Wij zijn zelf net zo belangrijk als onze kinderen.”

Eigen onderzoek

Ik heb dus zitten googelen om te kijken of ik de enige ben met het ik-wil-misschien-geen-kind-syndroom. Ik stuitte op Birth Strike, een beweging van vrouwen die ook geen kinderen willen. Pepino uit Engeland begon de beweging waarbij inmiddels al honderden vrouwen zich hebben aangesloten. Zij willen geen kinderen op aarde zetten vanwege de klimaatcrisis waarin we ons bevinden. Volgens Wetenschapper Bart Verheggen is dit een historisch verschijnsel genaamd: voortplantingsangst. Ook dichterbij huis bestaan dit soort initiatieven: zo is de Nederlandse kunstenares Tinkebell het project Save The Children gestart, om armoede tegen te gaan. Als onderdeel hiervan heeft zij zichzelf laten steriliseren.

Deze vrouwen willen dus de wereld verbeteren door niet voor kinderen te kiezen. Daarmee lijkt hun beweegreden al legitiemer dan die van mij. Maar er is ook iets anders wat mij opvalt: er wordt al snel een wetenschapper bijgehaald die kan verklaren hoe het in vredesnaam kan dat vrouwen geen kinderen willen.

Gewoon, in het nu

In principe is het moederschap-vraagstuk voor mij nu dus nog een: nee. Maar als deze corona-tijd mij iets heeft geleerd, is dat in het NU leven je altijd meer zekerheid biedt dan ver vooruit plannen. Ik zou natuurlijk kunnen beslissen om mezelf te laten steriliseren, zoals Tinkebell deed, maar waarom zou ik dat doen? Voor hetzelfde geld zie ik morgen een kindje langshuppelen en denk ik opeens: ach wat een schatje, doe mij er ook maar één. Maar tot dan wil ik gewoon lekker kunnen roepen: ,,IK MOET ER NIET AAN DENKEN!”, zonder dat een wetenschapper me een angststoornis aanpraat.