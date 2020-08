Natalia en Walter zijn partners in... kilo’s!

Samen in zaken gaan, kan een enorm succes opleveren. In dit tweede deel van onze VROUW-reportage Duo’s tegen de kilo’s Natalia (36) en Walter Rakhorst (32). Het echtpaar heeft twee kinderen (5 en 4) en had na acht jaar huwelijk nooit gedacht dat ze ook collega’s zouden worden. Inmiddels runnen ze al bijna vijf jaar Project Gezond en komt hun vierde kookboek vol recepten en weekmenu’s eraan.