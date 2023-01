Stats: nog 34 weken tot V-day, fluitende vogels in de ochtend, jaloers op mijn man én een wijntje op karakter

Ik heb een drankprobleem. Ik kan namelijk steeds slechter tegen drank. Hoe ouder ik word, hoe minder ik kan hebben. Tegenwoordig lig ik na twee glazen al voor pampus op de bank. Of ik nou thuis ben of bij vrienden. En ja, dat vind ik dus een probleem.

Het Fust

Vroeger kon ik alles hebben. Nachtje overslaan, vroeg weer op, drankje hier en drankje daar en doe er nog maar een. Ik was dan wel niet zo’n ‘innemend’ type als mijn vriendin destijds (bijnaam: Het Fust) maar ik hield het wél vol tot de vogels begonnen te fluiten.

Hoe anders is dat nu

Die vogels hoor ik nog steeds. Maar nu omdat ik te vroeg wakker ben en dan niet meer kan slapen. Of omdat ik helemaal niet geslapen héb want ja, nachten overslaan als ik gedronken heb, doe ik nog steeds. Alleen nu niet meer uit vrije wil. Ik ben dan ook stinkend jaloers op mijn dochters. Die kunnen zonder problemen de hele nacht uitgaan, een gat in de dag slapen en de volgende dag gewoon weer doorgaan. Als ik dat nu zou doen, lig ik drie dagen aan de beademing. Als ik het überhaupt overleef.

Asynchroon drankritme

Maar ik ben ook jaloers op mijn man. Want die heeft géén drankprobleem. Nou ja, niet hetzelfde probleem als ik heb, in elk geval. Het gevolg is dat we momenteel een compleet asynchroon drankritme hebben. Lastig, want ons uitgangspunt is meestal wel hetzelfde: we gaan een gezellig avondje weg en hebben zin in een lekker wijntje. Hij drinkt rood, ik bubbels: kom maar door. Alleen ga ik tegenwoordig na twee glazen uit als een nachtkaars, terwijl híj er net lekker inkomt. En hoe graag ik dan ook mee wil blijven doen, ik trek het gewoon niet meer. Lichaam en geest één?! Nou, niet op zulke avonden.

Inkakmoment

Om de boel wat te rekken, drink ik tegenwoordig bier. Dat houdt me langer op de been dan wijn. Maar van bier zit je snel vol. Puur op karakter drink ik dan nog wel eens een wijntje. Maar uiteindelijk smaakt het me gewoon écht niet meer (niet zelden krijg ik zelfs al hoofdpijn op dit punt) en schakel ik over op thee. Het gevolg is dat ik ergens tussen elf en één onherroepelijk inkak. En naar huis wil. En mezelf een zeikerd vind.

Nog ééntje dan

Zo’n ‘gezellig avondje’ eindigt steevast in een onderhandeling met mijn man, waarbij ik tegen beter weten in akkoord ga met ‘nog ééntje’. Zinloos, want aangeschoten mannen kunnen niet tellen én zijn hun korte termijn geheugen kwijt. Dat laatste schijnt trouwens – net als slecht tegen alcohol kunnen – ook erger te worden met de jaren. Het wordt er allemaal niet beter op. Een glas wijn in de avond zou wel helpen. Maar ik ga toch maar voor een kop thee.

