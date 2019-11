Polyamorie Files 83: Ella raakt Jeff kwijt in de parenclub

Open relatie

Het jonge stel blijkt helemaal niet zoveel jonger dan wij en heten Patrick en Dianne. Ze komen hier een keer of drie per jaar. Ik vraag hen of ze een open relatie hebben en beiden schudden direct van nee. „Oh nee, nooit, dat zou ik niet kunnen”, zegt Dianne, „ik zou Patrick nooit met een ander kunnen delen in het echte leven. Alleen hier, dit zie ik als een soort uitstapje.” Ik knik begrijpend. „Jij Jeff wel dan?”

Snel en kort leg ik uit dat Jeff en ik momenteel proberen uit te vinden of een open relatie, of een relatie met meerdere personen iets is voor ons. Dianne haalt haar schouders op en knikt begrijpend. Zonder verder door te vragen of te doen alsof het raar is, kletst ze verder over een of ander tv-programma dat ze heeft gezien. Als ik zo om me heen kijk, is het net een normaal café waar we zitten. Een normaal café met halfnaakte mensen en veel lingerie, dat wel.

Spel

Om elf uur precies schrik ik op van het geluid van een gong. Verbaasd kijk ik Dianne aan. „Haha, hebben ze je dat niet verteld? De gong betekent dat alle ruimtes nu toegankelijk zijn voor iedereen. Het spel kan beginnen, zeg maar.” Bij die laatste zin geeft ze een knipoog en schiet ze hard in de lach. Ongemakkelijk lach ik met haar mee. Niet veel later staan zij en Patrick op. „Wij gaan eens een kijkje nemen, lopen jullie mee?”

Snel kijk ik Jeff aan, die mij weer vragend aankijkt. Ik schud van nee en zeg dat ik nog even wil blijven zitten. „Prima, misschien tot straks, veel plezier!” Dianne geeft eerst mij en daarna Jeff een zoen op onze wangen. Vervolgens verdwijnen ze in de donkere gang. „Oké, en nu?” vraag ik Jeff als ik zie dat de bar wat leger wordt. „Wil je douchen?” Snel schud ik mijn hoofd. Ik voel me opgelaten en nerveus.

Codewoord

We blijven lang voor ons uit staren in de bar. „Jeff? Ik denk dat ik naar huis wil”, zeg ik na een hele tijd. Hij geeft geen antwoord en knikt langzaam. „Soepstengel?” vraagt hij met een schuine glimlach. Soepstengel was ons codewoord voor als ik niet meer verder wilde. „Ja, soepstengel”, antwoord ik terug. „Vind je het jammer?” Hij knikt weer. „Ja, eigenlijk wel, ik had nog wel even rond willen kijken. Maar als jij niet wil, dan gaan we wel naar huis.”

Ik zie aan zijn blik dat hij behoorlijk teleurgesteld is en ik merk aan mezelf dat ik dat dan weer irritant vind. „Ja sorry hoor, maar als je me van tevoren een beetje had voorbereid, had ik het misschien niet zo eng gevonden.” Jeff zucht hard en diep. „Jezus El, je wilde iets spannends, je wilde een verrassing. Maar het is ook nooit goed. Ik word zo moe van jouw gezeik.”

Zonder man

Verbaasd en boos om zijn reactie sta ik op van mijn barkruk en loop naar de garderobe. Debby, die ons een rondleiding gaf, komt naar me toe. „Ga je weer? Waar is je man? Vinden jullie het niet leuk hier? Kan ik iets doen?” Ze stelt me veel te veel vragen en geïrriteerd geef ik antwoord. „Dat zijn wel heel veel vragen. Ja ik ga weg, ik voel me niet lekker.” Ik wil haar voorbij lopen naar de garderobe, maar ze houdt me tegen.

„Je kunt niet alleen weggaan. Je moet je man meenemen. Hij mag hier niet zonder partner rondlopen, dat is tegen de regels.” Ik kijk haar lang aan en draai me om. „Oké, hij zit aan de bar, ik ga hem wel halen.” Snel loop ik terug naar de bar, maar als ik daar aankom, zie ik Jeff niet meer zitten op de plek waar we net zaten.

