Heb jij spijt dat je deze zomer in eigen land doorbrengt?

Vijftien dagen lang viel er deze zomer minstens vijftig millimeter regen. Dat is een record, nog nooit eerder viel er zo veel regen in de zomer. De grote hoeveelheid regen werd vooral veroorzaakt door flinke lokale buien. En dat zullen Nederlandse thuisblijvers best gemerkt hebben.

Weinig zonneschijn

Vorig jaar zagen we het andere uiterste: toen konden we zelfs spreken van een hittegolf. Maar ook dat is abnormaal. Een gemiddelde Nederlandse zomer heeft namelijk wisselvallig weer en een gemiddelde temperatuur van 22 graden, zo meldt RTL Nieuws. Zo gek is deze regenachtige zomer dus nog niet, alhoewel de maand juli toch aan de sombere kant was met een bovengemiddelde hoeveelheid regen. Ook zagen we weinig zonnige dagen, in juli waren er maar vier dagen met een temperatuur boven de 25 graden. In 2020 waren dat er nog negen.

Vakantie in eigen land

In juni werd volgens de Telegraaf duidelijk dat 49% van de mensen in eigen land blijft, bijna de helft van de mensen. Dit bleek uit een onderzoek van TomTom. 39% van de mensen kiezen voor een vakantie in eigen land, omdat ze bang zijn om een coronabesmetting op te lopen in het buitenland. Bijna de helft van de thuisblijvers kiest ervoor om in Nederland te blijven, omdat nog onduidelijk was wat de reisbeperkingen voor deze zomer zouden zijn.

Deze Twitteraar geeft al aan dat de vakantie in eigen land heerlijk is, zo lang het droogblijft.

