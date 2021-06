Meta vanuit Guinee: ‘De coronacontroles kun je hier afkopen’

Meta woont in Guinee (West-Afrika) en ze vertelt ons over de coronasituatie daar. Ⓒ Eigen beeld

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Meta Bindinga (57). Ze woont in Guinee, West-Afrika, met haar Nederlandse man (59). „Als je de avondklok overtreedt, kun je agenten omkopen.”