’Kinderen < 13 jaar met milde klachten hoeven zich niet meer te laten testen’

De aanpassingen in het beleid moeten ervoor zorgen dat kinderen minder lesdagen mislopen, ouders minder belast worden en dat het minder druk wordt in de teststraten. Toch zijn niet alle basisscholen blij met dit nieuws. Docenten zijn bang sneller ziek te worden nu leerlingen met klachten niet worden thuisgehouden.

Zomerkamp

De directrice van de Alan Turingschool in Amsterdam, Eva Naaijkens, geeft zelfs aan te zijn overvallen door het nieuwe beleid. „Eerst moesten leerlingen thuisblijven, nu mogen ze zelfs met klachten naar school. Dat kunnen wij niet goed rijmen.”

Verschillende studies roepen vragen op over de nieuwe aanpassingen in het beleid. Bijvoorbeeld de Amerikaanse studie naar een zomerkamp in Georgia. Na het zomerkamp bleken 260 van de 344 bezoekers besmet te zijn met corona.

Kleine rol

Het standpunt van het RIVM blijft dat jongere kinderen het minst worden geïnfecteerd en dat ze het virus ook amper doorgeven. Bij de 10 tot 19-jarigen lopen de percentages wel iets op, maar niet veel.

In een Australische studie bleek dat de rol van scholen en de kinderopvang in de verspreiding van het virus gering was. Boink, de belangenclub van ouders met kinderen in de kinderopvang, maakt zich dan ook minder zorgen. „In de eerste coronagolf hebben we als kinderopvang al 10.000 kinderen tot en met 12 jaar opgevangen, dat heeft toen niet geleid tot extra besmettingen” aldus Boink-voorzitter Gjalt Jellesma.

Praat mee

