Gezonde kinderproducten... Hoe moeilijk kan het zijn?!?

Uit een onderzoek van kinderrechtenorganisatie Unicef blijkt dat maar liefst driekwart van de producten niet binnen de schijf van vijf past. Hierdoor krijgen kinderen niet genoeg binnen van de voedingsstoffen die ze nodig hebben en zijn ze vatbaarder voor overgewicht en diabetes.

Veelal gaat het over te veel suikers, zout of juist te weinig vezels in bijvoorbeeld ontbijtgranen. Unicef vindt het onverantwoord dat er op de toetjesafdeling geen enkel product voldoet aan de eisen van de schijf van vijf. De kinderrechtenorganisatie pleit in het AD voor ’eerlijkere’ en ’duidelijkere’ communicatie plus een verbod op kindermarketing voor ongezonde producten.

