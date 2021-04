Moederhart vecht voor, let wel, ALLE kinderen in Nederland, dus ook het jouwe – bedank ze later. Dat je hier niet om gevraagd hebt, doet er niet toe. Moederhart luidt de noodklok en ageert tegen de coronamaatregelen met mogelijk onherstelbare, ernstige schade tot gevolg. Moederhartmoeders laten geen stokjes in de neuzen van kinderen steken en hebben al helemaal niets op met een mogelijk vaccinatiebeleid. ’Onze kinderen, onze keuze!’

Wijze les

Ik hoor er niet bij, bij Moederhart – dat zal inmiddels duidelijk zijn. Ik heb wel een moederhart, maar geen poster achter mijn raam om de buitenwereld te laten zien dat ik mijn kind niet laat testen of binnen houd, mocht daar aanleiding voor zijn. Ik doe dat namelijk wel. Ik ben niet zo’n moeder die tot de tanden gewapend mijn kinderen behoed voor iedere tegenslag in het leven. Ik leer ze dat het leven soms dikke ruk is – daar plukken ze later alleen maar de vruchten van. En ik leer ze dat het niet allemaal om hen draait. Ook al zo’n wijze les.

In perspectief

De kinderen van de Moederhartmoeders gaan het nog zwaar krijgen in het leven. Nu niet, nu worden ze op handen gedragen en krijgen ze de wijze les dat een stokje in hun neus een vorm van vrijheidsberoving is. En het is zielig. Heel zielig en ook nog eens onherstelbaar schadelijk. Het is bijna net zo zielig en onherstelbaar schadelijk als voor de 40.000 kinderen onder de 17 jaar in de VS die een ouder verloren hebben aan COVID, om het maar eens even in perspectief te plaatsen.

Pandemie

Het gaat Moederhart niet alleen om het weigeren van een testje, lees ik zojuist op Twitter. Moederhart maakt duidelijk dat het niet normaal is kinderen te laten opgroeien met het idee dat ze te allen tijde een gezondheidsgevaar zijn voor anderen. ’Dat leerden we kinderen ook niet bij andere ziekten.’ Oké. Voor zover ik weet hebben we alleen met onze kinderen nog niet eerder een pandemie doorgemaakt. Maar dat kan ik gemist hebben, natuurlijk.

Generaliseren is natuurlijk altijd slecht, maar de meeste Moederhartmoeders zijn in zekere zin wel over één kam te scheren. Ze zijn hoogopgeleid, behangen zich bij voorkeur met peperdure draagdoeken van het merk dat volkomen ongefundeerd claimt dat kinderen die geen borstvoeding krijgen een grotere kans op kanker of hartziekten hebben, ze leven aan de hand van maankalenders en ze liggen grote delen van hun leven gestrekt op een yogamat hun innerlijke rust te channelen, al dan niet met een lifecoach ernaast.

Keiharde cijfers

Je mag ze geen wappies noemen, want ze zijn alleen maar kritisch. Zo hebben ze namelijk ontdekt dat de anderhalvemeter-maatregel communicatieproblemen bij kinderen op de lange termijn oplevert. En ze beweren stellig dat de huidige maatregelen inmiddels meer levens hebben gekost dan ze besparen. Keiharde cijfers en bewijzen om deze uitspraken te staven laten vooralsnog op zich wachten.

Lekker doordraaien

Testen, quarantaine, mondkapjes: niet voor de kinderen van de Moederhartmoeders. Wie legt dat de kwetsbare groepen in onze samenleving even uit? De kwetsbare groepen doen er voor de Moederhartmoeders blijkbaar niet toe. Het leven van deze moeders en hun bijzondere nageslacht moet vooral lekker doordraaien als voor corona. Niets samen de schouders eronder en vertrouwen op de waanzinnige flexibiliteit van kinderen, maar vooral volop hypergevoelig onrust zaaien.

Zoals we nu leven is niet tof, daar zal niemand iets op af te dingen hebben. We krijgen allemaal klappen; de een stuk harder dan de ander, maar niemand blijft ongeschonden. Als we de maatregelen (met de haven in zicht hè!) gaan negeren of zelfs tegenwerken omdat we onze kinderen opleiden tot watjes, duurt deze ellende alleen maar langer. En misschien zijn niet alle maatregelen even effectief of achteraf gezien de allerbeste keuze geweest. Dat evalueren we dan wel weer.

Niet kapen

Tot slot stel ik voor dat we de term moederhart weer met z’n allen terugnemen en het plakken op het orgaan dat in iedere moeder klopt. Dit woord kaap je niet, punt. We willen allemaal het beste voor ons kind. Maar laten we ook onbaatzuchtig het beste willen voor de kinderen van anderen, voor kwetsbare kinderen, voor kinderen van kwetsbare ouders of grootouders die ze door COVID zouden kunnen verliezen.”