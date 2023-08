’Draag je slippers, dan zijn verzorgde voeten een must’

Een voetenbadje of een masker is zeker geen overbodige luxe. Zorg dat het water lauwwarm is en voeg geurende olie of een voetbruistablet toe. Heb je dat niet in huis? Dan is baking soda ook prima, dit zuiveringszout heeft een ontsmettende werking. Daarna is het een goed idee om de voeten te scrubben. Daarmee verdwijnen dode huidcellen en voelen de voeten minder ruw aan. Teennagels kunnen ook makkelijker worden geknipt na een voetenbadje omdat ze dan zachter zijn.

Ontspannend en effectief

Naast een bezoek aan de pedicure kun je tussentijds zelf aan de slag met een voetmassage, nagelknipper, eeltschaaf, voetvijl en een frisse voetdeo of voetencrème. Dit werkt ontspannend en heeft ook nog eens effect! Om hielkloven te voorkomen, is het belangrijk om eelt zachtjes te vijlen, weg te schrapen en daarna met een puimsteen glad te maken.

"Een ademende zool is ideaal voor mensen met zweetvoeten"

Om het helemaal af te maken, kun je je nagels lakken. Ontvet de nagels met remover en breng gewone nagellak of langhoudende gellak op de teennagels aan. Een secuur klusje, maar dan heb je er ook minimaal 3-4 weken plezier van. Voor mannen die durven: zwarte en grijze nagellak is dé trend deze zomer.

Tips voor mooie en frisse voeten

Gebruik dagelijks nieuwe sokken.

Zorg dat schoenen niet te krap zijn zodat de voeten lucht krijgen.

Een ademende zool (Geox) is ideaal voor mensen met zweetvoeten.

Verzorg je voeten dagelijks en smeer ze met een voetencrème in.

Last van kloven of gebarsten eelt? Gebruik dagelijks een klovenzalf en slaap daar ook mee. Doe sokken aan zodat de zalf goed kan intrekken.

Gezwollen voeten? Een voetenbadje met lavendelolie zorgt dat ze weer slinken en tegelijkertijd opfrissen.

Neem een voetenbadje met baking soda, want dit is zuiveringszout en ontsmet.

Meer VROUW

Dit artikel staat in de bijlage ZOMER (in juli en augustus bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.