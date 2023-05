Praat mee: Zou jij je 16-jarige dochter twee jaar in het buitenland laten studeren?

Prinses Ariane reist na de zomer af naar Italië om daar haar middelbare school af te ronden. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Waar ze nu nog leerling is van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in den Haag, zal ze na de zomer rondlopen op het Italiaanse United World College Adriatic. Hoe haar schoolleven er precies uit gaat zien, is niet bekend. „De periode van de schooltijd van de prinsessen is privé”, luidt het bericht van het RVD. „Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders wordt een beroep gedaan op de media de persoonlijke levenssfeer van hun dochters te blijven respecteren.”

Ariane is niet de eerste royal die naar het buitenland vertrekt. Zo studeerde vader Willem-Alexander twee jaar op het United World College of the Atlantic in Wales. „De kans om te leven in een groep van 350 jongeren van mijn eigen leeftijd van 65 verschillende nationaliteiten, met totaal verschillende achtergronden, was uniek”, zei hij hierover in een toespraak. De koning benadrukte daarbij dat het zijn eigen keuze was. „Kijk, ik vond mezelf niet lastig en mijn ouders vinden zichzelf niet lastig, maar elkaar vonden we wel lastig.”

Ook zus Alexia gaat sinds 2021 naar deze exclusieve school in Wales. Zus en kroonprinses Amalia besloot in haar vaderland te blijven en begon dit schooljaar aan de studie politics, psychology, law and economics aan de Universiteit van Amsterdam.

Niet veel kinderen maken hun middelbare school af in een ander land. Wel kiezen steeds meer Nederlandse studenten voor een vervolgopleiding in het buitenland. De teller staat inmiddels op zo’n 20.000 studenten per jaar, stelt Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf ziet dat als een positieve ontwikkeling. Tegen Metro zegt hij studeren in het buitenland dan ook te willen bevorderen. „Studeren in het buitenland levert je waardevolle ervaringen op met andere culturen, gezichtspunten en werkwijzen. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor afgestudeerden, of je nu in Nederland of in het buitenland aan de slag gaat,” aldus de minister.

