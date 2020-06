’Wat als anderen ons kind een ’halfbloedje’ noemen?’

We zitten middenin een zwangerschapstraining. Niet zo eentje waar je luiers leert verschonen hoor. Het is eigenlijk meer een stoomcursus bevallen. Vier avonden lever ik me helemaal over. Affirmaties. Visualities. De J-perstechniek. De rebozo massage. Ik tik deze column met spierpijn in mijn armen en kramp in mijn vingers van al het oefenen. Wat is het zwaar. Maar ja, dan hoor ik het stemmetje van de cursusmevrouw: „Besef dat dit het gewicht is wat jouw vriendin of vrouw de hele tijd meedraagt.”

Elke les start met een geboorteverhaal. Ik hoor het onze juf zeggen. „Ze is 37 weken en drie dagen zwanger als de weeën beginnen.” Hoe het verhaal verder gaat, mis ik grotendeels. Mijn gedachten dwalen af. Het is het moment waarop ik mij realiseer dat ik in principe de weken nu op één hand kan aftellen. Dat onze baby er over een maand al kan zijn. Dat ik over een maand al papa kan zijn.

Omslagpunt

Het blijkt een omslagmoment. Opeens zie ik mezelf al met een baby op de borst op de bank liggen. Plots kan ik me veel beter voorstellen hoe het straks zal zijn. Is dit dan het moment dat ik de verantwoordelijkheid begin te voelen? Dat ik voor altijd anders zal zijn? Zachter, zoals veel vaders over zichzelf zeggen.

Bij het bezig zijn met nieuws - het is per slot van rekening mijn werk - sta ik sindsdien vaker stil bij de toekomst. Zo doemt de voorbije week de vraag op of mijn kind ook racistisch zal worden bejegend of gediscrimineerd. Ons kind is ten slotte een ’halfbloedje’.

Het h-woord

Oeps, daar tik ik het weer. Na vorige week heb ik mijn lesje wel geleerd. Het h-woord moet ik niet meer gebruiken. Volgens de Van Dale wordt met het woord een afstammeling van een blanke en een niet-blanke aangeduid. Voor sommigen is alleen dat al genoeg voor vraagtekens, maar de meesten wijzen me terecht om de oorsprong: het stamt af uit de tijd van het kolonialisme en de slavernij.

In mails lees ik dat ik beter ’dubbelbloed’ kan zeggen. Dat mag dan weliswaar niet in de Van Dale vermeld staan, ’het is een woord dat meer recht doet’ aan ons kind. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik uberhaupt m’n bloedeigen kind met zo’n term zal gaan aanduiden. Maar wat als anderen dat doen? Verzoek ik ze dan om het woord niet meer te gebruiken? „Weet u immers waar dat woord vandaan komt?”

Anne Frank

Nu racisme en discriminatie zo in de schijnwerpers staan, breng ik een bezoek aan het Anne Frank Huis. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de afwezigheid van toeristen plus het beperkte aantal aanwezigen in het grachtenpand ook een rol spelen bij het kopen van een toegangskaartje. Op wonderlijke wijze beland ik bij een familiebezoek. De gids neemt de enkele gezinnen en mij mee in de wereld van Anne.

Ik zie mezelf hier al over een paar jaar zitten. Samen met de kleine loop ik vanuit huis 400 meter om uiteindelijk aan te komen bij het onderduikadres. Om te horen hoe het tachtig jaar geleden in onze buurt was. En om te zien en te horen wat Anne en haar familie meemaakten. Het is onbegrijpelijk dat een bezoek aan het Anne Frank Huis - net als bijvoorbeeld aan het Rijksmuseum en Deltapark Neeltje Jans - geen verplicht onderdeel is van iedere schooltijd.

Gebrek aan historische kennis

Waar we nu staan, onze huidige welvaart, hoe we nu leven... Het zegt alles over ons verleden. Juist daarom zou dat goed moeten worden onderwezen. Er is een groot gebrek aan historische kennis. We zagen het bij de laffe geweldsplegers tegen het beeld van Piet Hein in Rotterdam.

En zelf ondervond ik het ook. Op de basisschool behandelden we wel de Tweede Wereldoorlog - het was destijds immers 50 jaar na het einde van de oorlog - maar daar bleef het bij. Over de politionele acties in Indië geen woord. En dat er ook een Eerste Wereldoorlog was (al kon ik zoiets wel bedenken)... Ook hierover geen woord op mijn ’zwarte’ basisschool. De 80-jarige oorlog, het slavernijverleden... Niets daarvan. En op de ’witte’ middelbare school bleek dat de anderen dat al gehad hadden voor hun 12de levensjaar. Ik begon dus met een fikse achterstand.

Vijfentwintig jaar later lijkt er niet veel veranderd. We moeten ervoor zorgen dat ons geschiedenisonderwijs beter en diverser wordt. Dus niet zoals de radicale activisten pleiten om alleen maar te laten zien dat de zeehelden van weleer schurken waren. Toekomstige generaties hebben het recht om te weten hoe het echt is gegaan. Van beide kanten.

Ik kijk er naar uit dat mijn kleine wijsneus mij straks terecht wijst. „Nee, papa. Het zit zo …” Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Nu moet ik eerst nog een light touch-massage doen. En de cursus goed afronden om helemaal klaar te zijn voor de bevalling. Want voor ik het weet, is het zo ver.

