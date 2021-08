’Mijn dochter (7) wordt niet uitgenodigd voor feestjes’

„Mijn dochter is 7 jaar en gaat na de zomer van groep 3 naar groep 4. In groep 3 kon ze moeilijk meekomen. Ze heeft één vriendinnetje, dat is gelukkig haar steun en toeverlaat. Maar de rest van de klas laat haar dikwijls links liggen. Vorig jaar merkte ik al dat ze op bijna geen enkel kinderfeestje werd uitgenodigd. Soms gebeurde het wel ja, maar dat kwam dan doordat het kind in kwestie een lieve moeder had die inzag dat het pijnlijk zou zijn als mijn kind als enige niet uitgenodigd zou worden.”

„Ik heb het laten gaan, het afgelopen schooljaar. Ik wil niet te veel ingrijpen in het schoolleven van mijn kind en wil ook niet dat de andere kinderen daar iets van zouden merken. Toch merk ik dat het me heel veel doet en vraag ik me af hoe ik dat volgend schooljaar moet gaan doen. Als dit iets structureels wordt, wil ik mijn kind niet in de kou laten staan. En het erge is: het is nu alweer begonnen. Onlangs gaf een klasgenoot een zomers tuinfeestje voor het grootste deel van de klas, en uiteraard was mijn dochter weer niet uitgenodigd. In mijn eerste woede ben ik dan heel erg geneigd om zo’n moeder op te bellen, maar ook hier heb ik dat maar niet gedaan. Wat kan ik doen? En is er een manier waarop ik mijn kind duidelijk kan maken dat dit niet aan haar ligt?”

Lekker overzichtelijk

Kindercoach Marlies Ganzeboom kan zich voorstellen dat het Rona raakt dat ze het gevoel heeft dat haar kind wordt buitengesloten. Toch vraagt ze zich af of dit gevoel terecht is en of haar kind daar net zo tegenaan kijkt. „Het is heel begrijpelijk dat je wilt dat je kind geliefd is, maar kinderen hebben vaak een heel andere perceptie. Deze moeder schrijft dat haar kind in elk geval één goed vriendinnetje heeft, en misschien heeft ze ook helemaal geen behoefte aan meer vrienden. Eén of twee is tenminste lekker overzichtelijk en lang niet alle kinderen vinden het per se leuk om altijd overal bij betrokken te worden.”

Praktisch denken

„Buitensluiting gebeurt in groep 3 nog niet zo vaak, dat komt meer voor op wat hogere leeftijd vanaf groep 6. Kliekvorming daarentegen is van alle tijden en leeftijden, maar dat hoeft niet te betekenen dat de kinderen die buiten de kliekjes vallen ook direct stom worden gevonden. Misschien worden kliekjes ook deels gevormd doordat de ouders van kinderen elkaar kennen, of doordat ze dicht bij elkaar in de buurt wonen? En feestjes vinden tegenwoordig vaak buiten de deur plaats: in een auto past maar een beperkt aantal kinderen en dan moeten er nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Vergeet niet dat ouders vaak ook praktisch denken!”

Informatie inwinnen

Ganzeboom adviseert daarom om eerst meer informatie in te winnen en geen conclusies te trekken voor je kind. „Natuurlijk kan het alsnog dat het gevoel van deze moeder juist is, maar dat kan ze niet weten zonder eerst te informeren bij zowel haar dochter als de leerkracht, bijvoorbeeld. Vraag eens aan je kind hoe het op school gaat, of ze goed met haar klasgenootjes kan omgaan, of ze zich goed voelt… Dan merk je gauw genoeg of het gebrek aan uitnodigingen haar net zo dwarszit als jou.”

„Daarnaast kun je altijd een gesprek met de leerkracht aanvragen om te informeren hoe je kind het in de klas doet. Je kunt je zorgen uitspreken: mijn gevoel zegt dit, zit daar een waarheid in of zit ik mis? Dan krijg je een veel completer beeld. Projecteer jouw zorgen in elk geval niet op je kind! Je weet niet of je kind hier hetzelfde over denkt en wilt haar ook niet met iets opzadelen waar ze überhaupt geen moeite mee heeft.”

Geen aannames en conclusies

Je kunt wel je kind aanmoedigen om misschien eens met andere kinderen te spelen, vult Ganzeboom aan. „Je kunt haar eens vragen welke kindjes uit de klas ze leuk vindt en polsen of ze die een keer wil uitnodigen bij jullie thuis. Misschien is er iemand die dezelfde sport beoefent, of iemand naast wie ze in de klas zit met wie ze leuk zou kunnen spelen. Als je kind daar echt geen behoefte aan heeft, hoor je ook gauw genoeg waarom het een ’nee’ is. Het belangrijkste is: laat aannames en conclusies achterwege en laat je kind zich op haar eigen tempo ontwikkelen. Als over één of twee jaar blijkt dat ze overal buiten de boot valt en daar ook echt last van heeft, kun je alsnog aan de bel trekken.”