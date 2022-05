’Laat buitenrokers niet aan je kinderen komen’

Astma

„Mijn oudste zoon is 21 en hij heeft astma, al vanaf zijn geboorte. Het waren andere tijden toen. Ik weet nog dat ik het best lastig vond mensen te vragen niet binnen te roken, ook niet als ons kind er op dat moment niet was. ’We merken bij ons thuis nooit iets aan hem’, zei mijn rokende vader keer op keer. ’Nee pap, dat komt omdat ie stijf staat van de medicijnen’, reageerde ik dan. Maar ik proefde ergens ook wel dat het in de ogen van anderen waarschijnlijk allemaal wel meeviel.

Heilig

De kinderarts van onze zoon wond er geen doekjes om. ’Als er te veel in zijn bijzijn gerookt wordt, verlaagt dat zijn levensverwachting met vijf jaar. En laat hem niet optillen door mensen die net even buiten hebben staan roken. Ook dan krijgt hij schadelijke stoffen binnen.’ Ik was zelf net 23 en durfde het gewoon niet, vragen of rokers van hem af wilden blijven als ze net een peuk hadden uitgedrukt. Roken is voor rokers namelijk heilig. En ben je anti, ben je vooral een enorme zeikerd. Een aansteller.

Paria

Ik haat roken, al mijn hele leven. Ik vind het beeld van een puber met een peuk in zijn of haar handen intens triest. Stoer is het allang niet meer, dus waarom zou je er nog aan beginnen anno 2022? Het kost goudgeld, je bent een paria want het mag op steeds minder plekken, het stinkt en je gaat er onder de streep waarschijnlijk nog dood aan ook. Maar wat ik ook een belangrijke factor vind om het niet te doen: je valt er anderen mee lastig.

Rookgeur

Nu dan dus derdehandsrook, waar steeds meer over bekend wordt. Hierbij belanden schadelijke deeltjes op bijvoorbeeld de handen van rokers. Ze worden op die manier na het roken mee naar binnen genomen en verspreid. Anderen krijgen die deeltjes binnen door inademen, aanraking of in de mond stoppen van spullen waarop de deeltjes terecht zijn gekomen. Ik moet meteen denken aan onze baby van vier maanden die een tijdje terug na buiten rokend bezoek ’s avonds nog een lichte rookgeur aan haar kleertjes had zitten. Ik voelde me daar zo rot over.

Kettingrokende opa

Ik zet me alweer schrap voor de commentaren van rokers, want die zijn ongelooflijk voorspelbaar. Het zal allemaal wel weer overdreven zijn. En: ’Ja maar uitlaatgassen..’ Of ’Ja maar alcohol…’ Of je krijgt weer zo’n anekdote over een kettingrokende opa die pas op z’n 83ste het loodje legde; véél later dan die linksdraaiende veganistische anti-rook-kennis met haar geiten wollen sokken de gezondheidsmars aanvoerde.

Letterlijk zichtbaar

PUUR Rookvrij maakte een documentaire Derdehandsrook, aan het licht gebracht waarin bij twee gezinnen met rokende ouders de onzichtbare rook met UV-stof letterlijk zichtbaar wordt gemaakt. Het zat overal; op meubels, op speelgoed en zelfs op de gezichtjes van de kinderen. Zeg nou eens heel, heel eerlijk: wie vindt dat wél wenselijk voor een kind? Onderzoekers schatten dat tot wel 60% van de gezondheidsschade die meestal wordt toegeschreven aan meeroken, eigenlijk wordt veroorzaakt door derdehandsrook.

Verslaving

Roken is dus áltijd gevaarlijk, ook als je het buiten doet. Deze nieuwe bevindingen geven maar weer eens aan hoe ontzettend belangrijk het nastreven van een rookvrije generatie is. Verstokte oudere rokers van hun hobby afhouden is onbegonnen werk, hen zie ik als verloren. Maar er is een heel nieuwe generatie die beter hoort te weten. En nu ik 44 ben en de kennis over derderangsrook tot me heb genomen, ga ik echt vol voor de gezondheid van mijn kinderen staan. Niemand raakt m’n baby nog aan als er net gerookt is. Je houdt je verslaving maar lekker bij je.”