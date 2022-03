Wat draag je als het nog geen zomer is, maar ook geen winter?’

„Er zijn eigenlijk geen vaste seizoenen meer. Bepaalde kleding wordt namelijk gewoon het hele jaar door verkocht en je kunt zelf kiezen of je dat in de zomer of in de winter draagt. Een mouwloos jurkje draag je zowel in de zomer als in de winter. Misschien dat je er bij iets meer kou een cape of een pashmina shawl overheen draagt maar verder doet het jurkje het hele jaar dienst. En dat is handig. Zo zijn er volop kledingstukken die je door kunt dragen en die juist heel erg geschikt zijn om de overgang te maken van de koude winter naar de lente.”

Jeans

„Denk bijvoorbeeld aan allerlei jeansitems, die lenen zich perfect voor dit overgangsseizoen. Van jeansjack (die past echt overal bij) in diverse kleuren tot en met de overall (weer helemaal terug in beeld, vooral met stoere workerboots eronder), en de lange en korte jeansrok. De jeansjurk is er ook in allerlei varianten van kort tot lang, met of zonder ruches, sportief of romantisch en vooral gemaakt van luchtige jeansstof zodat hij niet te veel tekent en lekker soepel valt. In sommige gevallen is de jeansjurk zelfs als jasjurk te dragen en kun je deze open dragen als een soort kimono over de kleding.

Ook een topper is het jeanshemd, vooral in een tie-dye versie (gedipte jeans met een vlekkerig uiterlijk), in jeansblauw of in gekleurde jeansvarianten voor een nieuwe hippietrend. Het fijne is dat je de jeansitems ook heel leuk met opvallende sieraden kunt afstylen. Omdat de kleding veelal basic is kun je hier lekker mee uitpakken. Dus grote (gouden!) sieraden en een paar felgekleurde laarsjes of loafers en een riante, opvallende gekleurde shoppingbag.

Vooral een comfortabele stretchjeans is de basis voor diverse looks. Je draagt dit met een krakend helder wit overhemd (desnoods te lenen van je man/vriend) voor een fris lentegevoel met gympen en een sportief jack. Maar meer gekleed kan ook, want met een blazer op de jeans met daaronder een paar pumps, enkellaarsjes of espadrilles krijg je een wat gekledere uitstraling en ben je klaar voor een avondje uit eten of een gezellig terrasmoment.”

Blazer

„De blazer is sowieso een prima uitkomst als ’in between’ item want deze jas kun je dragen op de dagen dat het een stuk minder koud is. Mocht de zon onverhoopt toch verdwijnen dan doet een cape in een kleur die weer terugkomt in de accessoires het prima over de blazer. Dat zorgt voor een comfortabel gevoel, ook als je in de avonduren nog buiten vertoeft.

Het leuke is dat de blazer dit seizoen niet zo heel strak gesneden is maar meer oversized oogt. Daardoor past er ook een dunne katoenen trui onder, leuk voor de sportievere look. Wil je de blazer toch een extra vrouwelijke touch geven? Dat kan door een dunne riem losjes over de blazer te dragen, of een mooie sjaal/sjerp. Een jumpsuit met daaronder pumps of een enkellaars geeft samen met de blazer ook een heel vrouwelijke uitstraling.”

„Ben je meer van de sportievere look dan is het flinterdunne bomberjack van parachutestof ook een uitkomst, ook heel leuk in de fellere kleuren en een echte eyecatcher bij elke outfit. Andere tussendoorjassen zijn bijvoorbeeld de superlichte doorgestikte jacks die je zelfs heel makkelijk meeneemt omdat ze op te vouwen zijn en als een klein rolletje prima in je shoppertas passen. Die zijn er dus ook in hele leuke knalkleuren: probeer eens groen (het nieuwe zwart), fuchsia, neontinten, geel, oranje, rood of kobaltblauw.”

Trenchcoat

„De bekende beige trenchcoat is uiteraard een item dat overal bij past en in een katoenen variant zul je hier zowel in de lente als in de zomer en zelfs in het najaar veel plezier van hebben. Iets gedurfder zijn de exemplaren in fellere tinten die gelijk voor een vrolijke noot zorgen en elke outfit, hoe eenvoudig ook, in een mum van tijd opleuken.

Gelukkig zijn er dit seizoen ook minder saaie trenchcoats te vinden in bloemenprints, ruiten, strepen en vrolijke dessins. Ook daarmee valt volop te combineren, vooral als de outfit eronder in één kleur is gehouden. De beige of witte trenchcoat is ook een gedurfde variant, hoewel het uiteraard een uitdaging is om deze netjes en schoon te houden.”

Wit

„Witte kleding is naast een eventueel witte/beige jas ook een uitkomst. De kraakheldere witte blouse, het spierwitte mannenpak, een witte broek of jurk, een rok. Het kan allemaal prima gecombineerd worden met felle kleuren en met zwart waardoor het gelijk een stuk minder zomers oogt en dus ook geschikt is voor de lenteperiode.

Wit kan zo vlakbij het gezicht soms een tikkeltje bleek maken nu we nog niet veel kleur hebben opgedaan. Een oplossing is dan om bijvoorbeeld een gekleurd hemd, shirt of trui te dragen onder een witte blouse, waardoor het wit niet direct bij het gezicht komt en de fellere kleur de teint juist een beetje meer ophaalt. Een handig trucje waardoor je toch al vroeg in de lente kunt beginnen met het dragen van witte tinten.

Ook mooi: spierwit met gebroken wit, beige of krijtgrijs. Daardoor is het geheel niet gelijk oogverblindend wit maar gaan de kleuren veel geleidelijker in elkaar over. Kies daarbij bijvoorbeeld voor accessoires in knalkeuren en het plaatje is compleet!”

