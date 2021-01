Daghoroscoop 13 januari

VANDAAG JARIG

Een ouder of ander familielid kan een beroep op je doen waar je niet onderuit kunt. Het kan betrekking hebben op een renovatie of een sterfgeval, waardoor een huiselijke situatie moet worden herzien. Gelukkig ben je energiek, waardoor je het aankunt, en je bent ook financieel in staat om bij te springen.

RAM

Je zult tevreden zijn als blijkt dat afspraken worden nagekomen. Een paar laatste aanpassingen en handtekeningen kunnen worden gezet. Neem niet te veel hooi op je vork en laat de belangen van je gezin ook eens prevaleren.

STIER

Collega’s die overal verstand van hebben, kunnen knap vervelend zijn. Blijf waardig en vooral kalm. Als iemand je uit jouw evenwicht brengt wint diegene, niet jij. Raadpleeg een expert als je de belangen van een ander moet behartigen.

TWEELINGEN

Wees realistisch waar het jouw toekomst betreft en trek genoeg tijd uit voor projecten die nog in ontwikkeling zijn. Laat je niet ontmoedigen door pessimisten. Je zult wat hobbels moeten nemen. Stel je gedisciplineerd op.

KREEFT

Je kunt veel energie kwijtraken aan routinebezigheden. Werk samen met zoveel mogelijk mensen en stel je daarbij positief op. Wees voorzichtig met het doen van beloften. Een nieuw zakelijk avontuur past goed bij jouw plannen en talenten.

LEEUW

Bedenk op welke manier je meer kunt verdienen en waarop je kunt bezuinigen. Een goed moment om jouw budget te herzien. Wees voor je gezin niet te kritisch en temper je hang naar perfectie. Ontspan. Doe vanavond iets gezelligs.

MAAGD

Een altruïstisch of filantropisch project kan je zozeer in beslag nemen dat je besluit lid te worden van een ongewoon gezelschap. Houd binnen een dergelijke groep je tong onder controle. Deel wat je weet en wat je kunt en zet je daarvoor in.

WEEGSCHAAL

Een situatie kan een vloedgolf van herinneringen losmaken en dat zal de rest van de dag jouw stemming beïnvloeden. Zoek een rustig plekje. Hoewel je alles wat je doet serieus neemt, bestaat de kans dat je iets niet goed doet.

SCHORPIOEN

Leer iets nieuws en zet door. Daar ben je nooit te oud voor. Verdiep je in een filosofisch onderwerp en doe dat het liefst met iemand samen. Wees niet te kritisch voor jezelf, alle begin is moeilijk. Speel met je mogelijkheden.

BOOGSCHUTTER

Focus niet op hetgeen dat zou kunnen gebeuren, maar op wat nu gaande is. Luister goed en dring tot de kern van zaken door. Kies de richting die je jouw leven wilt geven en laat je niet een andere kant op trekken.

STEENBOK

Door met anderen in zee te gaan, kun je veel opsteken. Dat kan te maken hebben met een zakelijk avontuur waaraan je net bent begonnen of met een bouwproject. Houd niet te star vast aan jouw mening en temper je kritiek op anderen.

WATERMAN

Blijf op financieel gebied oplettend; je kunt ongerechtigheden en fouten vinden. Verzin een manier om geld te besparen of bedenk betere voorwaarden voor een contract. Je kunt er rijker van worden door anderen te bevoordelen.

VISSEN

Verliefden moeten hun relatie eens doornemen en openhartig praten om erachter te komen hoe ze er samen voorstaan. Boek een midweek of haal iets lekkers bij een traiteur, open een fles wijn en maak een dansje. Bekrachtig je liefde.

