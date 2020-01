’Ik ben bang dat mijn man voor zijn collega valt’

Lieve Sabine, ik ben inmiddels drie jaar getrouwd met de leukste man ter wereld. We zijn al tien jaar samen dus we weten heel goed wat we aan elkaar hebben en eigenlijk heeft jaloezie nooit een plek gehad in onze relatie. Maar de laatste tijd heb ik die gevoelens wel degelijk. Mijn man werkt op een groot assurantiekantoor en toen ik een paar weken terug op de kerstborrel was, ben ik voorgesteld aan een aantal nieuwe collega’s. Onder hen bevond zich ook een vrouwelijke twintiger. Ik gok ongeveer tien jaar jonger dan mijn man en dan ik. Ik vond haar nogal aanwezig en flirterig naar mijn man toe. Ik kreeg zelfs het gevoel dat ze mij als rivale zag. Het was gewoon opvallend hoe zij als een hondje achter hem aanliep: ging hij een drankje voor ons halen, dan snelde ze naar de bar, liep hij even naar een groepje andere collega’s, dan stond zij er weer kirrend bij. Ik vond het bijna gênant en moest me inhouden om haar even heel goed duidelijk te maken dat ze zich op glad ijs bevond. Toen ik er later in de auto op terugkwam, beaamde hij dat ze inderdaad altijd alleraardigst doet, maar dat hij niet het idee heeft dat zij daarmee amoureuze bedoelingen heeft.

Ik weet dat ze op een andere afdeling werkt, maar als zij zo haar best blijft doen om bij mijn man in de gratie te vallen, word ik daar lichtelijk nerveus van. Mannen zijn nou eenmaal gevoelig voor gevlij. Zeker als het zo’n ’jong hert’ betreft. Hoe pak ik dit nou aan zonder als een argwanende, jaloerse echtgenote afgeschilderd te worden? We hebben komende week een nieuwjaarsborrel waar de partners ook weer mogen komen. Zal ik haar op haar gedrag aanspreken?

Sabine: „Dat zou ik zeker doen. Maar dan wel zo vriendelijk mogelijk. Kijk of je haar even alleen kan spreken en leer haar een beetje kennen. Zorg ervoor dat zij beseft dat jij zijn vrouw bent. Dit hoef je natuurlijk allemaal niet onaardig te doen, maar het kan maar beter duidelijk zijn dat jij en je man geen behoefte hebben aan een derde in jullie huwelijk. Ik denk overigens dat het vooral zaak is om in gesprek te blijven met je mán. Laat hij zich zo makkelijk verleiden, zit hij verlegen om dergelijke aandacht? Vraag hem of hij zou ingaan op haar eventuele avances. Dat haar flirterige gedrag bij jou jaloerse gevoelens oproept, geeft aan dat er iets gebeurt met de sterke en veilige band tussen jou en je man. Dus jullie moeten in ieder geval (weer) samen op één lijn zien te komen. Ik hoop dat je hier iets mee kunt. Sterkte en succes!”

