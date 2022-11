Daghoroscoop 16 november - Je zult moeten praten als Brugman, Kreeft!

VANDAAG JARIG

De focus ligt al een paar jaar op jouw liefdesleven en velen van jullie kunnen een scheiding achter de rug hebben of zitten daar nog helemaal in. Aan de andere kant kan er sprake zijn van de nodige opwinding. Geniet van een nieuwe affaire, maar leg je voorlopig niet vast; er is geen reden om je te haasten.

RAM

Door een mechanisch of ander defect kun je te laat komen. Flexibiliteit is jouw sleutel tot een dag zonder kleerscheuren. Beteugel jouw neiging uit de school te klappen. Probeer optimistisch te blijven als er van alles misgaat.

STIER

Maak vandaag geen afspraken en mijd onnodige contacten. Wat je nodig hebt is even geen mensen om je heen. Door je af te zonderen vind jij jezelf terug en raakt je weer gemotiveerd. Lees vakliteratuur of bedrijf jouw favoriete sport.

TWEELINGEN

Hoewel jij je er behoorlijk voor zal moeten inspannen krijg je voor elkaar wat af moet zijn voor je naar huis gaat. Reserveer voor morgenavond een tafel in jouw favoriete restaurant. Neem een aspirine als je hoofdpijn hebt.

KREEFT

Houd je aan beloften en geef niet toe aan luiheid. Je zult moeten praten als Brugman om je uit een hachelijke situatie te redden. Echtelijke onmin kan tot ruzie leiden. Win juridisch advies in als je zakelijke problemen hebt.

LEEUW

Een gunstig moment om met een cursus of studie te beginnen. Zorg ervoor dat je over het geld beschikt dat je ervoor nodig hebt. Als je met publiek werkt kun je met vervelend gedrag te maken krijgen. Reken niet op begrip.

MAAGD

Confrontaties zullen je in een slecht humeur brengen, laat het dus niet zo ver komen. Houd emoties onder controle en focus op de pluspunten in jouw leven. Doe waarvoor je wordt betaald ook al wordt het vuur je na aan de schenen gelegd.

WEEGSCHAAL

Breng tijd met geliefden door; als je met een naaste problemen had zullen die nu worden opgelost. Een relatie kan een ongewone wending nemen. Verveling kan toeslaan en ruzie veroorzaken. Probeer meer te delegeren.

SCHORPIOEN

Kalmte is van belang. Wat je ook te horen krijgt, trek niet meteen conclusies. Houd rekening met misverstanden en overdrijving. Een nieuw partnerschap belooft succes, maar laat een jurist de contracten doornemen.

BOOGSCHUTTER

Je krijgt een kans jouw creativiteit te tonen. Het kan met ontwerpen te maken hebben of met de inrichting van een huis. Jouw hulp en gemoedelijkheid worden gewaardeerd. Houd afstand als iemand je mateloos irriteert.

STEENBOK

Iemand iets vergeven is moeilijker dan in de aanval gaan of wraak nemen, maar je moet het wel proberen, ook al maakt degene met wie je overhoop ligt, dat bijna onmogelijk. Laat jouw leven niet verzieken door wie dan ook.

WATERMAN

Informatie kan verkeerd worden overgebracht en het is zaak details te controleren voor je conclusies trekt. Controleer ook de veiligheid van jouw huis en eigendommen; er kan iets worden gestolen en dat geldt voor jouw hele gezin.

VISSEN

Controleer elke financiële transactie. Wat een onschuldige fout lijkt kan een slinkse manier zijn om je op te lichten. Onderhandelingen kunnen je dwingen het spel hard te spelen. Geef van een mislukking alleen jezelf de schuld.

