’Lieve Rosa uit Love Island, je bent prachtig!’

Begin deze week ging het tweede seizoen van Love Island van start. En ik moet eerlijk zeggen: dat is niet per se mijn programma. Het eerste seizoen heb ik het welgeteld vier afleveringen uitgehouden voordat ik de handdoek in de ring gooide. Na jaren te hebben gestruggled met mijn zelfbeeld kan ik eindelijk zeggen dat ik blij ben met wie ik ben en dat ik weet wat ik moet doen om dat te blijven. Die peace of mind is heilig geworden. Programma’s vol ‘perfecte’ lichamen scheppen een wereldbeeld dat simpelweg niet klopt. Als dat alles is wat je ziet, ga je op den duur aan jezelf twijfelen - hoe zelfverzekerd je ook bent. Daarom probeer ik de inname ervan voor mezelf te beperken.

Verademing

Als trouwe volger van de Nederlandse en Amerikaanse versie van Temptation Island zit ik behoorlijk aan mijn taks wat dat soort programma’s betreft. Ik was daarom van plan ook het tweede seizoen van Love Island aan me voorbij te laten gaan. Dat veranderde afgelopen dinsdag. Van een collega kreeg ik te horen dat er een plus size meisje meedeed. Dat maakte de boel ineens een stuk interessanter. De dag erop keek ik de eerste drie afleveringen. Ik zag wederom veel van hetzelfde, maar wat was het een verademing toen jij de villa in kwam lopen! Grappig, leuk en inderdaad: een (klein beetje) maatje meer.

’Mannen vallen niet op dikke vrouwen’

Het viel me op dat je steevast als laatste werd gekozen en je niet direct een romantische klik met iemand had, maar dat wilde ik niet direct gooien op je lichaam. Misschien vielen de aanwezige mannen niet op blonde dames, vonden ze je tanden niet mooi of knapten ze af op de vorm van je grote teen. Who knows. Er was niets wat erop wees dat je niet werd gekozen om je lichaam, dus waarschijnlijk was het mijn eigen onzekerheid die weer even kwam koekeloeren tijdens haar maandelijkse rondje. Toch hield het me bezig. Onder veel mensen leeft nog altijd het idee dat ‘mannen niet vallen op dikke vrouwen’. Inmiddels weet ik beter, maar ook ik heb dat jaren geloofd. Daten? Dan zou ik toch eerst flink moeten afvallen. Seks? Prima, maar dan gaan de lichten uit.

Onzekerheid

Toen je in de aflevering van donderdagavond in huilen uitbarstte, deed ik met je mee. Wat ontzettend sterk dat je open bent over wat er omgaat in je hoofd. Over dat de hoeveelheid mooie mensen om je heen je onzekerheid triggert en dat je bang bent dat je niet wordt gekozen om hoe je eruit ziet. En wat vind ik het verfrissend om te zien dat blij zijn met jezelf niet betekent dat je nooit meer onzeker bent en dat het af en toe knap lastig is om er voor je gevoel net niet helemaal bij te passen. Want geloof me, die momenten hebben we allemaal weleens.

Bedankt!

Alleen al het feit dat jij je voor dit programma heb opgegeven, getuigt van een setje cojones van heb ik jou daar. Daarvoor wil ik je bedanken. Uit naam van de Mariëlle van een jaar of tien geleden en ik denk uit naam van heel veel jonge meiden die onzeker zijn over hun lichaam, omdat het er niet zo uitziet als dat van alle influencers die ze volgen op social media. Mocht jouw droomman niet in de villa zitten, dan weet ik zeker dat er thuis iemand op jou zit te wachten. En geloof me… diegene mag flink in z’n handjes knijpen als het zover is. Je bent prachtig.

Oh, en Videoland? Goede poging, maar één plus size vrouw in een villa vol afgetrainde modellenlichamen (die ook prachtig zijn, begrijp me niet verkeerd) is nog geen diversiteit. Zullen we volgende keer gaan voor een realistische afspiegeling van de samenleving?

