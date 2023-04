’Mijn dochter (12) wil net zo dun zijn als Kim Kardashian’

„Ik maak me zorgen om het zelfbeeld en de gezondheid van mijn dochter van 12”, schrijft Jolijn. „Ze is ontzettend dun en vindt zichzelf daardoor heel mooi. Als ik daar een opmerking over maak, wil ze me ervan overtuigen dat dat nu eenmaal de trend is.”

„Ze wijst bijvoorbeeld naar Kim Kardashian en andere modellen waarvan ik nooit gehoord heb maar die op social media helemaal trendy zijn. Het is niet zo dat ze niet eet, en ze heeft altijd al de aanleg gehad dun te blijven, maar ze eet naar mijn mening wel veel te weinig om nog een gezond postuur te hebben. Hoe signaleer ik wanneer dit te ver gaat? Wanneer is er echt sprake van een stoornis, hoe komt dat nou en hoe kan ik ingrijpen?”

Normaal gedrag

Volgens kinderdiëtist Eline Berger, gespecialiseerd in eetstoornissen, is het gedrag van Jolijns dochter niet direct zorgwekkend. „Het kijken naar en vergelijken met anderen is geen verkeerd gedrag. Het is normaal dat een meisje van deze leeftijd op zoek is naar haar identiteit en op sociale media op zoek gaat naar vergelijkingen met anderen. Dun zijn betekent niet direct dat er sprake is van een eetstoornis, zeker wanneer een kind aanleg heeft om wat dunner te zijn. ”

Houd connectie

„Het is goed dat je hier als moeder wel alert op bent, en het is op dit moment het belangrijkste dat je meegaat in de wereld van je dochter. Deze moeder schrijft dat ze nog nooit van Kim Kardashian en een aantal andere modellen gehoord heeft; zoek ze eens op, vraag aan je dochter wie ze zijn en toon interesse zonder oordeel. Door op die manier connectie te houden, voorkom je dat je haar straks misschien kwijtraakt.”

Door gesprekken te voeren, kom je er volgens Berger ook makkelijker achter of er meer schuilt achter het gedrag van je kind. „Vraag wat haar gedachten zijn over die modellen, hoe zij de vergelijking met zichzelf ziet, wat voor eetpatroon ze daarbij vindt horen en of ze weet hoe ze goed voor zichzelf zorgt. Ook hier geldt dat je niet moet oordelen. Het is vooral belangrijk dat je dochter zich mag uiten en mag delen hoe zij over de situatie denkt.”

Bredere kijk

„Je kunt je dochter vervolgens ook helpen aan een wat bredere kijk, door bijvoorbeeld influencers aan te halen die body positivity promoten. Het kan zijn dat ze niet doorheeft dat haar algoritme haar alleen maar dunne modellen voorschotelt. Dat komt niet door haar toedoen, omdat ze ze nou echt bewust opzoekt, maar door haar telefoon. Maak haar wereld wat groter; leg uit dat de wereld niet alleen uit sociale media bestaat en spoor haar aan op straat ook eens om zich heen te kijken. Is haar ideaalbeeld dan nog reëel?”

In de gaten houden

Jolijn kan op een aantal dingen letten als ze in de gaten wil houden of er meer aan de hand is. „Als haar kleding losser begint te zitten, als ze dingen laat staan bij de warme maaltijd, als ze meekijkt hoe veel olie je gebruikt tijdens het koken of als ze bijvoorbeeld ineens minder koekjes pakt dan normaal, kun je dat als een signaal oppikken. Blijf vergelijken: gedraagt ze zich duidelijk anders dan een tijdje geleden? En zo ja, dan kun je ook daar eerst eens een goed gesprek over voeren. Weet je kind wat ze nodig heeft op een dag? Je kunt samen de website van het Voedingscentrum bekijken of eventueel in gesprek met de huisarts of een kinderdiëtist.”

Omgeving

Ook als een kind plotseling last krijgt van fysieke klachten, zoals buikpijn of stoelgangproblemen, kan dat een signaal zijn dat er iets mis is. „Volg vooral je eigen onderbuikgevoel als moeder. Dat lijkt hier gelukkig al het geval. Als je echt vermoedens hebt, kun je misschien ook in je omgeving eens rondvragen. Wat ziet een vriendin, een tante of de mentor op school? Als je meer informatie nodig hebt, zijn er ook veel organisaties die voorlichting geven en de kans bieden met een ervaringsdeskundige te chatten. Stichting Kiem is daar een goed voorbeeld van.”

