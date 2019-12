Wat als jouw kind hoogbegaafd is...

Volgens de opleiding was het onrealistisch om Laurent al voor zijn 10de (op 26 december 2019) te laten afstuderen. Hij moest nog te veel tentamens halen. „Wij betreuren dat”, aldus de universiteit. Afstuderen in 2020 was wel een optie geweest.

Psychiater

De moeder van het 9-jarige wonderind zegt dat de universiteit vond dat ze hun kind te veel onder druk hadden gezet. „Er zijn alleen maar verliezers als er psychiaters aan te pas komen”, zou zijn gezegd, aldus de moeder in Het Nieuwsblad.

Op Twitter gaan veel mensen los op de ouders. Zo hoopt Charlotte dat de kinderbescherming binnenkort bij het gezin dat in Amsterdam woont op bezoek gaat.

Ravotten

Vincent gunt de jongen een ochtendje ravotten in het bos. Myrthe: „Dit jongetje zou ik het liefst in een flanellen pyjama op de bank leggen onder een zachte winterdeken met chipjes, film en limo. Vakantie. Later als je groot bent, ben je ook nog steeds bijzonder en exceptioneel en buitengewoon slim. Wat deprimerend dit.”

