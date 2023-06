’Mijn dochter (13) smeert door TikTok haar gezicht vol met make-up’

„Mijn dochter is 13 en ze is iedere dag ontzettend veel bezig met make-up”, schrijft Mira. „Dat komt door TikTok, omdat ze daar dagelijks op zit te kijken naar filmpjes van jonge meiden die hun make-uproutine delen. Ik begrijp dat ze mee wil met de trend, maar ik vrees ook voor haar zelfbeeld. Wat als ze uit het oog verliest wie ze echt is zonder die make-up? Bovendien vind ik het nergens op slaan dat ze op deze leeftijd al zo met make-up bezig is.”

„Ik weet niet of ik nu overdrijf. Zijn mijn zorgen terecht of zal het zo’n vaart niet lopen met haar zelfbeeld? En als ik haar bij de les wil houden, hoe pak ik dat dan aan? Ik wil haar graag meegeven dat make-up niet zo belangrijk is als ze denkt, maar ben bang in een discussie te belanden en juist een belangrijk deel van haar identiteit aan te tasten.”

Identiteitsontwikkeling

De manier waarop een kind zijn of haar persoonlijkheid ontwikkelt, is afhankelijk van meerdere factoren, legt Najla Edriouch uit. Edriouch is GZ-psycholoog en deelt op haar YouTubekanaal tips en adviezen uit de behandelkamer. „Dat zijn maatschappelijke factoren, biologische factoren zoals genetische aanleg en levenservaringen, zoals de manier waarop een kind opgroeit in de thuissituatie en hoe hij of zij zich voelt in de klas. Ook de invloed van sociale media is één van die factoren. We weten uit onderzoek dat ongeveer 80 procent van de jongeren niet noemenswaardig beïnvloed wordt door sociale media. Op 10 procent heeft het een positieve invloed, en 10 procent ondervindt negatieve gevolgen. Die laatste groep bestaat voor het grootste gedeelte uit jongeren die al minder lekker in hun vel zitten en kwetsbaarder zijn.”

Welzijn

Om te kunnen concluderen of het gedrag van Mira’s dochter reden tot zorg is, moet ze erachter komen of het meisje verder lekker in haar vel zit. „Heeft ze fijne vriendschappen, is ze zelfverzekerd en gaat het goed op school? Dan zou ik haar lekker laten genieten van deze creatieve uiting, zolang het binnen de normale kaders en jouw eigen grenzen blijft natuurlijk. Maar als ze onzeker is, veel eigenwaarde ontleent aan haar make-up en niet meer zonder de deur uit gaat, is dat misschien aanleiding om daar extra aandacht aan te besteden.”

Doorvragen

Als dat het geval is, heeft het geen zin om simpelweg te zeggen: stop met TikTok. Edriouch: „Als ze al niet lekker in haar vel zit, kan dit een copingmechanisme zijn. Het probleem los je dan niet op door TikTok te elimineren. Bovendien zal een verbod tot weerstand leiden en haar remmen om in gesprek te gaan. Veel jongeren delen het niet met hun ouders wanneer er lastige dingen spelen op social media, uit angst dat ze de socials niet meer mogen gebruiken. Ga geïnteresseerd met haar in gesprek, zonder oordeel en probeer er zo achter te komen wat de rol en functie is van make-up en TikTok in haar leven. De vraag is: heeft ze het nodig of vindt ze het leuk? Als ze bijvoorbeeld aangeeft zich lelijk te voelen zonder make-up, kun je doorvragen. Zeg niet ’dat is niet zo’, maar neem haar gevoel serieus en onderzoek waardoor dat komt. Ga vervolgens samen op zoek naar manieren waarop ze zich wat beter kan gaan voelen.”

Meerwaarde

Maar, zo benadrukt Edriouch: trek niet te gauw je conclusies als ouder. „Realiseer je ook dat sociale media op de meeste jongeren dus echt niet per se een negatieve invloed hebben. Voor velen is het juist van meerwaarde om sociale contacten te onderhouden, op de hoogte te blijven van wat vrienden doen en zich op verschillende manieren creatief te uiten. Make-up kan een voorbeeld zijn van zo’n creatieve uiting die niet per se kwaad kan. Wel kun je natuurlijk afspraken maken: bijvoorbeeld dat ze alleen make-up draagt als ze thuis is en alles eraf haalt zodra ze naar school gaat. Ga samen op zoek naar wat goed voelt voor jou en je dochter.”

VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.