Laat de coronacrisis jou naar de fles grijpen?

Mensen in mijn nabije omgeving (digitaal dan hè) hoor ik opbiechten dat ze momenteel vaker naar de fles grijpen. De één onder het mom van ’we moeten er toch wat van maken’, de ander wijst met een vingertje naar stress. En ik? Ik drink - geheel uit mijn comfortzone - eigenlijk amper meer. Ik ben kennelijk een heuse gezelligheidsdrinker.

Alcoholproblemen

Het Trimbos-instituut waarschuwt op zijn website: Corona kan zorgen voor angst, spanning en somberheid. Hierdoor is er een risico op toename van alcoholgebruik en het ontwikkelen van alcoholproblemen.

Vorige maand was al een flinke stijging in de verkoop van speciaalbier zichtbaar. Vergeet ook de zon niet die het aanlokkelijk maakt om een roseetje open te trekken en onderschat evenmin de verveling die sommigen van ons ervaren. En dat terwijl alcohol duivels is voor het immuunsysteem.

Praat mee

