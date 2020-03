Wil is woest: ’75-plussers hebben niet onze prioriteit’ zei het CBR doodleuk

Wil en Ries in hun camper Ⓒ HIELCO KUIPERS

Inmiddels 86.000 75-plussers die hun rijbewijs tijdelijk met een jaar verlengd zagen worden, kunnen niet met hun auto op vakantie naar het buitenland. De coulanceregeling die het in chaos verkerende Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft afgekondigd, blijkt namelijk alleen in ons land geldig te zijn. Voor Wil en haar gedupeerde echtgenoot Ries Kruidenier (76) uit Voorschoten betekent dat dat hun camperreis naar Griekenland in het water valt. Ries heeft inmiddels een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens: „Het is pure leeftijdsdiscriminatie!”