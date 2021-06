Voor de tweede, derde of vierde keer getrouwd? Dan zoeken we jou!

Dan zouden wij jou heel graag interviewen voor de OPGEBIECHT SPECIAL die binnenkort verschijnt.

Vind jij het leuk om andere VROUW-lezeressen mee te laten genieten van die prachtige dag en te vertellen over jullie huwelijk en waarom jullie er voor kozen om toch nog een keer te trouwen, geef je dan hier op. Graag weten we je naam, leeftijd, hoeveelste huwelijk het is en willen we graag een foto van jullie als stel. Uiteindelijk plaatsen we bij het interview jullie mooiste trouwfoto.

Wie weet sta jij binnenkort in de VROUW Glossy OPGEBIECHT SPECIAL!