’Mijn man gaat vreemd met mannen’

Lieve Sabine, Ik heb twee opnames in een ggz-instelling voor verslaving en traumaverwerking achter de rug. Ik zat daar vier maanden en heb er ook samen met mijn partner relatietherapie gehad. Ik dacht dat we op de goede weg waren en ik leerde om te praten over mijn gedachten en gevoelens. Maar toen ik op een gegeven moment een telefoongesprek voerde met de telefoon van mijn vriend, kwamen er allemaal privéberichtjes binnen. Ik schrok ervan. Het waren seksuele berichten van mannen.

Na wat speurwerk blijkt mijn man al 3 jaar lang vreemd te gaan met diverse mannen. Ik wist niet hoe hier mee om te gaan en stortte in. Na veel gesproken te hebben met mijn behandelaar heb ik besloten om mijn man te confronteren. In die week hebben we heel veel gesproken en hij beloofde ermee te stoppen. Maar afgelopen week ben ik er toch weer achtergekomen dat hij achter mijn rug met mannen date. De maat is vol, het is voor mij genoeg geweest. Alleen ik ben gesloten en door mijn trauma’s durf ik niet goed te praten. Kun jij mij advies geven?

Sabine: „Lieve brievenschrijfster, wat een naar verhaal. Ik snap heel goed dat je je ontzettend bedrogen voelt. De eerste keer al, maar dat hij er ondanks al jullie gesprekken toch mee doorgaat is meer dan pijnlijk. Je wendt je nu tot mij, maar doe je er niet veel verstandiger aan om dit toch ook met je behandelaar te bespreken? Je gaf al aan dat je eerder opgenomen bent geweest, en een voorval als dit kan natuurlijk ook psychische gevolgen hebben. En erover praten is vaak een prettige manier om het een beetje te verwerken.

Mijn advies zou zijn, dat je moet doen wat voor jou het beste voelt. Kun je het aan om te leven met een man die het nodig heeft om ook nog aandacht van andere mannen te krijgen? Want als het iets is wat hij niet kan veranderen in zijn gedrag, dan kun jij dat wel heel graag willen, maar zal hij je keer op keer teleurstellen.

Wellicht heeft je vriend hulp nodig om in te zien dat hij het niet allebei kan hebben. En daar kan een relatietherapeut ook bij helpen. Maar het belangrijkste is denk ik wel dat jij beseft dat de keuze wat met deze relatie te doen, bij jou ligt! Jij bepaalt namelijk de regels voor de relatie die jij wil. Dus wil je een trouwe man en kan hij dat niet geven, dan is hij niet de juiste partner voor je en zal je daar je conclusies uit moeten trekken. En dan houdt dat misschien dus wel in dat jullie uit elkaar gaan.

Maar is dat wat je wil? Of kun je wél leven met het idee dat jij de enige vrouw voor hem bent, maar dat hij er nog mannelijke contacten op nahoudt? Ik hoop dat je het ook ziet; de keuze is aan jou en dat maakt je krachtig. Jij beslist zelf wat er gebeurt. En wat je dan ook kiest; het wordt nooit meer zoals het ooit was. Maar jij kunt het beste de afweging maken wat het prettigste voor jou is. Heel veel succes.”

