Van dames met een geheime lover heeft 30% momenteel alleen telefonisch contact. 13% spreekt stiekem af buitenshuis. „De hond is nog nooit zo vaak uitgelaten”, bekent Anneke (33) die de betreffende collega nu in het bos waar ze met haar labradoodle wandelt in het geniep ontmoet.

Geheime liefde

11% heeft op dit moment helemaal geen contact. Jolanda (52) werd bijna betrapt. „Het is me de ruzie niet waard om nu betrapt te worden. Ik ben er al niet echt trots op natuurlijk, maar ik wil het mijn man niet aandoen om er nu in deze periode op zo’n lullige manier achter te komen. Misschien is het ook wel beter voor me om er helemaal mee te stoppen. Nu ik B. al zo’n tijd niet gezien of gesproken heb, zakt de verliefdheid ook.” Maar liefst 560 ondervraagden gaan wel gewoon op oude voet verder; het contact is hetzelfde en ze zien en spreken elkaar nog evenveel.

Komt het uit?

67% is er zeker van dat de affaire ondanks alles wat er nu gaande is, blijft bestaan. 6,5% is wat minder hoopvol. Eline (29) geeft aan dat ze denkt dat het doodbloedt nu ze elkaar niet meer spreken of zien. Maar ze fantaseert nog wel over de spannende ontmoetingen die ze voor het laatst in februari had. 25% kan geen voorspelling doen. Zij zien wel waar dit liefdesbootje strandt. Bij 93 lezeressen begint het geweten op te spelen. Zij voelden zich al schuldig en denken dat dit het uitgelezen moment is om de affaire te beëindigen. Babs (35) heeft het vorige week uitgemaakt maar haar minnaar werd rancuneus. „Hij bleef maar appen en bellen en tot overmaat van ramp gooide hij een brief in de brievenbus waarin hij alles in detail opbiechtte aan mijn vriend. Gelukkig leegde ik zelf de brievenbus en kon de brief onderscheppen.”

Schuldgevoel

’Voel je je schuldig?’ vroegen we. 1280 mensen (85%) antwoordden met een volmondig: ’Nee’. Verschillende vrouwen vulden in dat juist door de seks met een ander hun bestaande seksleven een ’boost’ heeft gekregen. Anderen gaven toe een leukere vrouw te zijn sinds ze een affaire hebben en sommigen zijn zelf single en vinden dat dat schuldgevoel eerder bij hun minnaar thuishoort. 10% zei juist wel wat meer gewetenswroeging te hebben. Dat zijn dan vooral de vrouwen die zelf al een relatie hadden en er iemand ’bij namen’. Andrea (36) voelt zich afschuwelijk door haar overspel. „Ik kan het niet laten, ik lijk wel verslaafd aan hem. Ik durf mijn echtgenoot momenteel amper aan te kijken. Ik kan hier gewoon niet meer mee doorgaan en ga het zo snel mogelijk stoppen. Maar het is zo moeilijk. Vanavond zie ik hem als ik een rondje ga joggen en ik kan eigenlijk niet wachten tot ik hem weer zie. Het is zo dubbel allemaal.”

Opbiechten

’Als deze situatie nog een maand of wat aanhoudt, zullen er heel wat relaties op de klippen lopen’, voorspellen therapeuten. Maar als het aan ’onze’ ondervraagden ligt, valt dat reuze mee: 78% gaat lekker door met de affaire en denkt dat er verder geen huwelijken sneuvelen. 10% is niet van plan de affaire op te biechten maar is wel bang dat die uitkomt als deze crisisperiode nog lang aanhoudt. Verrassend is het aantal vrouwen dat in de ’open antwoorden’ aangeeft dat haar partner weet dat er een ander in het spel is. Maar liefst 90 vrouwen hebben een open relatie of zouden het graag vertellen in de hoop dat hij open staat voor een vrijere relatie. Kortom, allemaal stof tot nadenken!

