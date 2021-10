Maartje (41) was jarenlang model, maar zit nu veel lekkerder in haar vel

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik werd zwanger van mijn eerste kind op mijn 26e en ik weet nog goed dat ik me toen realiseerde dat hij op de middelbare school zou zitten als ik veertig zou worden. Ik verwachtte op mijn veertigste het ’echte grote mensenleven’ te leiden, maar nu ik eenmaal veertig ben, voel ik me nog steeds dezelfde jonge vrouw van 26. Er is dus niet veel veranderd. Gelukkig heb ik door de jaren heen wel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik kan dingen sneller loslaten en dat geeft een hoop rust.”

Heb je een beautygeheim?

„Goed slapen en mediteren. Ik zorg ervoor dat ik elke dag minstens acht uur slaap pak. Natuurlijk lukt dit niet altijd, maar meestal lig ik wel rond 22:00 in bed. Als je goed slaapt kun je veel meer hebben: je bent minder gestrest en hebt meer energie. Om lekker in mijn vel te blijven zitten, zorg ik er ook voor dat ik elke dag minstens een kwartiertje mediteer. Dat helpt mij om de dag goed te beginnen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal denken ze dat ik jonger ben. Ik word gewoonlijk rond de 34 à 35 jaar geschat. Mensen zijn ook vaak verbaast dat ik een zoon van veertien en een dochter van elf heb. Ik woon in Amsterdam en over het algemeen beginnen ze daar pas op oudere leeftijd aan kinderen.”

Wat vind jij mooiste aan jezelf?

„Mijn lach. Ik doe mijn achternaam, Blijleven, eer aan. Over mijn lach krijg ik ook de meeste complimenten. Ik heb een open en vrolijk gezicht. Hiernaast ben ik tevreden met mijn lijf. Mooi is relatief, maar ik ben wel echt tevreden met hoe ik er tegenwoordig uitzie.

Ik heb 11 jaar lang als fotomodel gewerkt en als je het objectief bekijkt, zat ik toen een stuk strakker in mijn vel. Ik liep shows voor Hugo Boss, Tommy Hilfiger en Marlies Dekkers, maar toch weet ik mijn lichaam nu een stuk beter te waarderen. Ik heb een gezond lijf dat mij twee kinderen heeft geschonken. Daarom vind ik mezelf mooi, niet omdat ik aan allerlei beautystandaarden voldoe.”

Waarmee ben je minder bij?

„Met mijn rug. Ik heb een holle rug en dat heb ik nooit mooi gevonden. Daarbij is het ook mijn zwakke plek, waardoor mijn rug snel overbelast is. Ik heb van alles geprobeerd. Ik ben naar verschillende fysiotherapeuten en osteopaten geweest, maar niets heeft echt geholpen. Soms moet je gewoon accepteren dat je bepaalde dingen niet kunt veranderen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik geloof van wel. Op privégebied heb ik eindelijk rust gevonden. Ik heb leuke kinderen en een geweldige vriend. Ook qua werk ben ik waar ik wil zijn. Ik heb alles wat mijn hartje begeert en daar ben ik heel dankbaar voor. Natuurlijk blijf ik dromen. Ik zou het bijvoorbeeld fantastisch vinden om met mijn gezin een roadtrip te maken. Gewoon een camper huren en in zes weken heel Europa rondreizen!”

Wat houdt jou jong?

„Kickboksen. Ik vind het heel belangrijk om fit te zijn en daarom kickboks ik twee keer in de week. Je wordt dan echt gedwongen om in het moment te leven, want als je even wegdroomt, krijg je gewoon een klap in je gezicht, haha. Als mens ben je constant bezig met de toekomst, maar tijdens het kickboksen kun je alles van je af laten glijden.”

Heb je een levensles?

„Mijn favoriete quote is van Oprah Winfrey: ’Feel the power that comes from focusing on what excites you.’ Focus je op waar jij gepassioneerd over bent en blij van wordt, dan word je daar vanzelf ook heel goed in.”

