Monique (51): ’Lang durfde ik niet met mijn dochters naar het zwembad, uit schaamte’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Hoe moet je jezelf voelen als je 51 jaar bent? Dat vind ik lastig. Toch denk ik dat ik mij zowel lichamelijk als geestelijk niet naar mijn leeftijd voel. In het verleden is dat nog weleens anders geweest. Mijn kinderen zijn beiden geboren met een keizersnede, dus mijn buik is twee keer van links naar rechts opengereten. Ik heb daar achteraf best veel complicaties van gehad. In 2015 is bijvoorbeeld mijn buikwand gescheurd, waardoor mijn darm er doorheen kwam. Die was aan het afsterven. Ook het weefsel onder mijn navel heeft er enorm onder geleden. Inmiddels is er een matje geplaatst en heb ik daar gelukkig geen last meer van. Sindsdien voel ik me een stuk fitter, alleen ziet mijn buik er niet uit. Lang durfde ik niet met mijn dochters naar het zwembad, omdat ik me schaamde. Inmiddels ben ik 18 kilo afgevallen en staat er een buikwandcorrectie op de planning. Mijn figuur zal nooit meer hetzelfde worden, maar dat is ook niet erg. Ik wil vooral af van dat overtollige vel. De operatie laat nog op zich wachten, daarom heb ik voor deze zomer maar gewoon een tankini aangeschaft.”

Heb je een beautygeheim?

„Zeker, 13 à 14 jaar geleden ben ik gestopt met roken. Ook drink ik met mate en bescherm ik mijn huid goed tegen de zon. Verder ga ik om de zes weken naar de schoonheidsspecialist. Het is belangrijk om jezelf af en toe een beetje te blijven kietelen. Hier hoop ik huidveroudering mee tegen te gaan. Al zijn goede genen ook belangrijk. Mijn moeder is tegen de tachtig en begint er nu pas als een verrimpeld besje uit te zien. Hopelijk heb ik evenveel geluk!”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ik word altijd veel jonger geschat. Waarschijnlijk komt dat ook door de leeftijd van mijn kinderen (12 en 9 jaar). Mensen gebruiken dat toch als referentiekader en ik was eind dertig toen ik zwanger was van mijn eerste dochter. Ik heb altijd kinderen gewild, maar het is nooit mijn levensdoel geweest. Ik wilde eerst genieten en leven.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn uitstraling, ik straal levensvreugde en gezelligheid uit. Het zorgt ervoor dat mijn ogen sprankelen. Naar mijn idee is dat wat iemand speciaal maakt. Je kan de mooiste vrouw van de wereld zijn, maar als je geen persoonlijkheid hebt, stelt dat niks voor. Ik ben sinds kort single en begin nu weer met daten. Van mijn dates krijg ik ook voornamelijk complimentjes over mijn uitstraling.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn overtollige huid, het rekt niet lekker mee. Ik ben veel afgevallen en daardoor heb ik nu veel zit ik nu overtollig vel. Ik heb daar niet alleen bij mijn buik last van, maar ook bij mijn kont. Aan de binnenkant van mijn benen heb ik een soort kalkoenfilets hangen. Als ik achterom in de spiegel kijk, zie ik een oude vrouwenreet. Het is jammer, maar ik ben bang dat daar niet tegenop te trainen valt. Ook ben ik niet bereid om daarvoor naar de plastisch chirurg te stappen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Het leven ziet er anders uit dan dat ik me tien jaar geleden had voorgesteld. Mijn ex-man en ik zijn sinds kort gescheiden. Door de overspannen woningmarkt heb ik noodgedwongen driekwart jaar op zolder gewoond. Voor de kinderen had de scheiding hierdoor een minder harde overgang, toch bleef het pittig. Mama was altijd in de buurt, maar het zorgde ook voor veel spanning en frustratie. Inmiddels heb ik mijn eigen huisje, alleen zit ik nu wel om de week in mijn eentje op de bank. Mijn dochters slapen dan bij hun vader. Ik had mijn leven anders voorgesteld, maar tegelijkertijd voel ik ook aan alles dat het de beste keuze is. Ik ben veel gelukkiger en heb nu ook de tijd om mezelf te ontplooien.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kinderen en nieuwsgierige aard. Ik wil iedere dag iets nieuws leren. Als ik iets niet snap, ga ik gelijk naar Wikipedia. Het heeft mij veel gebracht, maar het is ook een valkuil; ik wil te veel tegelijk.”

Heb je een levensles?

„Probeer van het negatieve iets positiefs te maken. Ben je gefrustreerd? Pak je schoenen of fiets en ga erop uit. Misschien kom je leuke mensen tegen en krijg je nieuwe inzichten. Pluk de dag, achter de wolken schijnt de zon.”

