Daghoroscoop 4 april

VANDAAG JARIG

Met de planeer Uranus in uw financiële sector is alles denkbaar van ultra slecht tot buitengewoon goed en de kosmos raadt u dan ook aan geld opzij te zetten tijdens goede periodes zodat u de slechte kunt overlappen. Het is van belang betrokken te blijven bij verenigingen en clubs.

RAM

Een prima dag om de balans op te maken en nieuwe plannen naar voren te brengen. Er kunnen forse zaken op de rails worden gezet en met een redelijke kans op succes. Span u in om uw positie op een verstandige manier te versterken.

STIER

Houd rekening met een problematische dag en probeer optimistisch te blijven. Wees behoudend als u plannen maakt, zeker als het om een reis gaat en ga zorgvuldig om met details. Laat u bij het nemen van een besluit niet beïnvloeden.

TWEELINGEN

Richt uw aandacht op praktische taken en laat u niet afleiden. Blijf op koers en handhaaf een sterke werkethiek. Een vlaag van energie zal u helpen te voltooien waaraan u bent begonnen. Pas op voor iemand die u uitput.

KREEFT

U bent vandaag sterk en zult in staat zijn anderen uw wil op te leggen. Er kan onverwacht geld uw kant opkomen. Straal succes uit, denk groot en reken op iets goeds. U zult plannen kunnen verwezenlijken en financieel hoog scoren.

LEEUW

Doe uw best nuchter te blijven en ban wilde gedachten uit. Confronteer uzelf regelmatig met de realiteit. Het is mogelijk dat u een goede daad verricht, maar het is niet de bedoekling dat u zich opoffert en zo de plank misslaat.

MAAGD

Een verlangen naar mooie aankopen kan u naar de winkels drijven en als u zich daar niet tegen verzet moet u wel goed opletten dat u door een slimme verkoper geen poot wordt uitgedraaid. Uw romantische fantasie kan met u op de loop gaan.

WEEGSCHAAL

De dag kan met plankgas beginnen maar al gauw worden afgeremd door een obstakel of verlies van energie. U doet er verstandig aan belangrijke kwesties liever vroeg op de dag dan later onder handen te nemen.

SCHORPIOEN

Een prima dag om aan een verre reis te beginnen of om er een te plannen. Tevens om u op iets te storten dat u interesseert, bijv. psychologie, filosofie of religie. Ook een uitheemse cultuur kan u bezighouden. Breid uw horizon uit.

BOOGSCHUTTER

U zult moeten kiezen of u gaat werken of ontspannen. Wat een beetje moeilijk is moet niet te snel in het vak “onoplosbaar” terechtkomen. Uw hart kan momenteel uw verstand overtroeven. Laat u niet paaien met een te mooie deal.

STEENBOK

Zorg dat uw reputatie intact blijft door persoonlijke en vertrouwelijke kwesties voor uzelf te houden. Niet iedereen in uw sociale kring is te vertrouwen. De loyaliteit maar ook de individualiteit van een huisdier kan u treffen.

WATERMAN

Er kan een gebeurtenis op de agenda staan die plechtig, ernstig of triest verloopt, maar de stemming zal desalniettemin redelijk positief zijn. Het is van belang de goede kanten van gebeurtenissen en situaties te blijven zien.

VISSEN

Het ontslag van een collega kan grote impact hebben op uw werk; de situatie die ontstaat kan stress oproepen. Wacht tot het stof neerdaalt en trek pas dan uw conclusies. Doordat u goed met publiek kunt omgaan kunt u mensen helpen.