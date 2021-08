’Ik weiger een camping outfit. Ben ik nu de paria van de camping?’

„Ik heb mijn campingmomenten momenteel afgesloten. Es war einmal… De afgelopen drie jaar vertoefde ik op de camping. Op aandringen van manlief, die mij plots meetroonde om een geweldige camper op de kop te tikken. Of liever gezegd: ik hoefde alleen nog maar te knikken, de koop was feitelijk al rond.

Toen de vorige eigenaar mij enthousiast de hand schudde en alvast feliciteerde met onze geweldige aankoop, wist ik genoeg. Mijn fashiondagen waren geteld, ik moest de vakanties voortaan in een camper doorbrengen met minimale ruimte voor mijn gezellige outfitjes die doorgaans net in een riante koffer van 30 kilo passen (en nee, dan heb ik mijn handbagage van 10 kilo met daarin minimaal 8 paar hakken nog niet meegerekend).

Hangkast

Maar ik moet eerlijk bekennen: het viel reuze mee! De ruimte in de camper is zeker beperkt, maar de enige (hang)kast in het voertuig heb ik uiteraard direct in beslag genomen. Daar was geen discussie over. Manlief was veroordeeld tot de kastruimte boven het bed/de zitbank - wat een geworstel daarboven - maar hij nam het voor lief.

Die hangkast was best luxe. Onderweg van A naar B geen gerommel met koffers en kleding uitpakken, alles hing keurig op de hangers, uiteraard in setjes. En laat ik het maar meteen toegeven: die setjes werden niet allemaal gedragen. En ook de shoes niet. De espadrilles en hakken bleven in de tas - opgeslagen in een big shopper op het ’reservebed’ boven de stoelen van de cabine, en dat betekende geen beperking qua aantallen.

Hippe sneakers en slippertjes

Desalniettemin is mijn advies om niet te veel mee te nemen, vooral (hippe) sneakers, slippertjes en sandalen doen het goed tijdens campinglife. De rest bleef onaangeroerd in de tas. Want wat ik niet had bedacht, was dat je veel loopt vanaf de camping, vooral vanwege de camper, die niet overal gestald kon worden in de steden en dorpjes.

De afgelopen drie jaar ben ik alleen daardoor al zeer gesteld geraakt op sneakers en andere wandelschoenen. De paden op, de lanen in, wandelen hoort er immers bij en dan ontdek je pas echt de omgeving. Ik droeg wel sneakers met een iets hogere zool, want als je eenmaal gewend bent om op hakken te lopen, is deze ’down to earth’-ervaring best even wennen…

Lekker jezelf

Voor wat betreft de meest gedragen outfits, deed ik het vooral goed in mijn ¾ stretchbroeken (sowieso is stretch het codewoord, want daar kun je je in een krappe camper of tent prima in bewegen) in het zwart, rood en blauw met daarop leuke tuniekjes in hippiestijl.

Ook een voordeel is het dat je geen dure accessoires mee hoeft te nemen, want een paar simpele kettingen en ringen met veren zijn meer dan genoeg, en dat geeft ook geen stress dat je dure juwelen kwijt kunt raken.

Aangezien ik geen joggingpak bezit, moest ik het hiermee doen. Maar het leuke is dat je op de camping overal complimentjes op krijgt als je afwijkt van het gebruikelijke; een hele fijne ervaring. Niemand die je veroordeelt op je looks, dus blijf gewoon lekker jezelf. Je bent geen paria als je geen campingsmoking (oftewel een glanzend joggingpak) bezit.

Alles is goed. Een joggingpak, een korte broek, slippers - maar een iets uitgebreidere stijl (lees: tikkeltje overdressed) wordt ook niet afgekraakt, weet ik als ervaringsdeskundige. Het enige dat ik nog steeds niet wil en kan, is kaarten met de buren. Dat heeft voor mij een te hoog campinggehalte, maar voor de rest red ik mij er prima.

Zijden bloesjes

Waar ik mij pas echt thuisvoelde was op een Roma-camping in Duitsland, waar de wapperende zijden Prada- en Versace-bloesjes op de droogrekken hingen voor de campers. Mijn mede-vakantiegangers hadden warempel exact dezelfde smaak en waren zeker niet vies van een kleurtje en een printje her en der. En dat droogrek dus, want wassen op een campingvakantie is heel normaal - en kies voor luchtige items, want die drogen heerlijk snel.

Kreukvrij

Een belangrijke kledingtip tijdens het verblijf op de camping is ook om vooral geen lange broek of rok te vergeten. In de avonduren zijn de muggen volop aanwezig (ondanks de muggenspray en de citronella-kaarsen), dus dan is iets van ’bedekking’ wel fijn. Omslagdoeken, capes en vestjes voor de killere avonduren zijn ook een aanrader, net als een fleecetrui, ook al lijkt dat wat overbodig. Maar bij verblijf aan het water is dit echt een luxe.

Kreukvrije items zijn ook echt een must, want wie heeft er zin om te strijken in de vakantie? En voor wie geen kledingkast in de camper heeft, maar wel een voortent, zou ik zeggen: neem een opklapbaar kledingrek mee. Dat scheelt dus gekreukel en je hebt ook meteen fijn overzicht als je alle setjes bij elkaar ziet en in de ochtend snel een outfit bij elkaar pakt.

Laagjes

Travel light reizen leer je dus echt tijdens het kamperen, mag ik wel concluderen. In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat je niet veel kleding nodig hebt op vakantie, mits je maar weet te combineren. Denk ook vooral in ’laagjes’ tijdens het kamperen. Een blouse of T-shirt om te beginnen, met daarover een vest of een trui; alles kan uit als de zon doorbreekt en het te warm wordt.

Windwerende, waterdichte jacks en schoenen zijn ook een pré, want vooral in eigen land kan er nog wel eens een buitje vallen. Insprayen met een waterproof spray is ook nog een optie. Dit jaar ga ik met de auto op vakantie en ik mis nu al mijn riante kledingkast in de camper. Dat wordt dus kleding oprollen in de koffer om het ongekreukt op de bestemming in Italië te krijgen.

Maar gelukkig ga ik daarvoor toch nog een keer op de campeertour. Een modevriendin heeft namelijk al een paar jaar een grote tent (met heuse bedden en zo en helemaal hippie style ingericht) op Bakkum staan en daar zijn we uitgenodigd. Ik denk dat ik uit pure nostalgie mijn verrijdbare kledingrekje maar alvast klaarzet om daar een paar dagen te blijven bivakeren.”

