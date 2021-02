’De scholen wéér dicht? Misschien ga ik als ouder staken’

Code rood

Gisterenavond: 20.15 uur mail van school. Morgen code rood, dus school gaat niet door. Ze regelen ook geen thuisonderwijs.

Er wordt geen rekening gehouden met ouders die nu lastminute-oppas moeten regelen. En werkgevers: die hebben al wekenlang ’halve inzet’ door ouders die thuisonderwijs geven. Werkgevers zien ons al aankomen: zijn we vandaag weer vrij. Of nee… we moeten ons misschien wel ziekmelden, omdat alle vrije dagen inmiddels al op zijn?!

En hoe doen postbodes, vrachtwagenchauffeurs, supermarktpersoneel, etc. dit dan? Zijn die vandaag ook niet naar het werk gegaan vanwege code rood?

Geen thuisonderwijs

En de optie thuisonderwijs? Nee, die is er niet. Geen idee waarom niet, want na al die weken zou je zeggen dat we nu toch weten hoe Teams werkt? Dus waarom is er geen online les?

En tot slot is er vrijdag óók nog studiedag... Ik heb er even geen woorden voor. Misschien ga ik als ouder staken. Ik wil gewoon weer eindelijk fatsoenlijk onderwijs voor mijn kinderen. Maar ja, eerst ’vakantie’ volgende week! Joepie!