Daghoroscoop 1 augustus - Je kunt rekenen op wat avontuur en opwinding, Waterman!

VANDAAG JARIG

Je populariteit neemt dit jaar toe als je anderen voorrang geeft en vaker het voordeel van de twijfel gunt. Wees in de liefde proactief; laat dingen gebeuren, wees duidelijk als je iemand aantrekkelijk vindt en speel geen spelletjes. Ga er niet steeds van uit dat je de wijsheid in pacht hebt.

RAM

Er lijken veranderingen op til. Overweeg iets anders te zoeken als je ontevreden bent over je huidige werkomstandigheden of verplichtingen, maar verzeker je van je kansen voor je je baan opzegt. Let op signalen van je lichaam.

STIER

Zolang je je gedisciplineerd gedraagt en excessen vermijdt kun je op vrijwel elk gebied scoren. Neem niet meer op je dan je aan kunt, want dan is de kans groot dat je betrokken raakt bij een project dat je krachten te boven gaat.

TWEELINGEN

Hoewel je zelf traag kunt zijn zal het je irriteren als collega’s niet bij machte zijn hun werk naar behoren en op tijd te verrichten. Er lijkt een doorbraak op handen in een relationele kwestie die iets te maken heeft met een alimentatie.

KREEFT

Grijze wolken trekken weg als je je zegeningen telt. Besef dat alles nog veel erger zou kunnen zijn. Als je ervan uitgaat dat iets moeilijk zal zijn zal dat ook zo zijn. Geloof je echter in wonderen dan kunnen ook die zomaar gebeuren.

LEEUW

Je kunt zin hebben in wat reuring. Dat komt doordat de kosmos kansen biedt om met een nieuw werkprogramma te beginnen, zelfstandig te gaan werken of naar een leukere baan te solliciteren. Breng meer afwisseling in je routine.

MAAGD

Wisselende stemmingen kunnen het verloop van de dag bepalen. Laat je niet van je stuk brengen door een dramatisch verhaal en probeer objectief te blijven. Richt je op dingen die voor je van belang zijn en laat de rest van je afglijden.

WEEGSCHAAL

Tot 28 augustus krijgt je de kans om af te rekenen met kwesties en ergernissen uit het verleden. Die kunnen te maken hebben met bepaald gedrag, een geheim of een gewoonte. Je kunt de komende dagen wat vermoeid zijn.

SCHORPIOEN

Iemand kan je uitputten met geklaag. Bewaar afstand en laat je niet uit je evenwicht brengen. Een dag thuis is je beste medicijn als je energie op een laag pitje staat. Tijdens activiteiten ontstaat de oplossing van een probleem.

BOOGSCHUTTER

Gebruik de positieve sfeer van vandaag door plannen te maken voor een romantisch uitstapje. Geef niet te impulsief geld uit, niet voor jezelf of je huis, of wanneer je mensen ontvangt. Laat je motto matigheid zijn.

STEENBOK

De maandagmalaise kan toeslaan. Een slapeloze nacht kan er de oorzaak van zijn dat je geen zin hebt. Zet wat je wakker heeft gehouden eens op papier en doe er iets mee; zoals een brandend verlangen of zorgen over een naaste.

WATERMAN

Het begin van deze maand staat in het teken van liefde. Emotioneel kun je rekenen op wat avontuur en opwinding. Gebruik deze periode om je relatie te versterken, zeker als je de laatste tijd steeds bezig was met je werk.

VISSEN

Let goed op bij zakelijke onderhandelingen. Het is goed mogelijk dat, wat je denkt dat iemand bedoelt, iets totaal anders is en omgekeerd. Laat je niet haastig tot iets verleiden. Er kunnen feiten zijn waarvan je nog niet op de hoogte bent.

