Een mondkapje dragen? Zo moet het... niet!

Een mondkapje is er om jezelf en zeker ook anderen te beschermen. Maar let op: als je het mondkapje niet op de juiste manier draagt, kun je nog steeds besmet worden en/of anderen besmetten. En dat proberen we nou juist te voorkomen! Daarom hier zeven voorbeelden van hoe het alvast niet moet...

1. Binnenstebuiten

De meeste mondkapjes bestaan uit een witte en blauwgroene kant. De gekleurde kant is bij de meeste mondkapjes de binnenkant. Dit in verband met de filter. Let op: dit is niet bij elk model het geval. Raadpleeg voor gebruik dus altijd de gebruiksaanwijzing.

2. Te wijd

Het is niet alleen belangrijk om de binnen- en buitenkant in de gaten te houden. Ook de boven- en onderkant zijn belangrijk! Elk mondkapje heeft aan de bovenkant namelijk een metaalstrip die bedoeld is om het mondkapje mee om je neus te klemmen.

3. Niet volledig bedekt

We noemen het masker misschien wel mondkapje, maar dat betekent niet dat jij je neus niet hoeft af te dekken. Je luchtwegen staan allemaal met elkaar in verbinding. Het is dus belangrijk om zowel mond als neus te bedekken!

4. Als baard

Uniseks is booming, maar toch is een ’mondkapjesbaard’ geen goed idee - ook niet om in de trein even snel een boterham te eten. De baard werkt goed om een eventuele onderkin te bedekken, maar houdt op deze manier je hooikoortsnies niet tegen...

5. Té bedekt

Even voor de duidelijkheid: een mondkapje is geen volgelaatsmasker. Natuurlijk wil jij jezelf zo goed mogelijk beschermen tegen corona, maar met een mondkapje je volledige gezicht proberen te beschermen is niet de juiste manier.

6. Als haarband

We snappen het: de haarband is helemaal hip and happening, maar dit is niet de manier om je mondkapje te dragen (en geloof me we hebben het voorbij zien komen). Het heeft geen enkel effect en daarnaast is het mondkapje al ’vies’ en kun je het daarna niet meer op de juiste manier gebruiken.