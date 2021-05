’Mooiste Meisje’ Reshma: ’Als ik geen verkering wilde, dan was ik arrogant’

Reshma: „Laat je niet demotiveren door wat anderen van je vinden, maar creëer jouw eigen verhaal.” Ⓒ Eigen foto

Jaap Jongbloed gaat vanavond voor de honderdste keer op zoek naar Het Mooiste Meisje van de klas; dat meisje waar bijna alle jongens stiekem verliefd op waren. De eerste uitzending kwam in 2008 op televisie en anno 2021 is het nog steeds een succesformule. VROUW bezocht vier ’meisjes’ uit dit seizoen en eerdere edities. Dit is het verhaal van Reshma Roopram (42). Zij deed in 2021 mee aan het programma. Reshma is getrouwd en heeft drie kinderen van 13, 10 en 5