Sportschoolblunders: ’Voortaan alleen zwarte sportbroeken voor mij!’

Vandaag is rood

LOT (29): “Zoals iedere donderdag was ik aan het sporten met mijn personal trainer. Hij had voor de verandering oefeningen op de grond voor me bedacht. Omdat ik iets niet goed deed met mijn benen, kwam hij bij me zitten om ze in de goede richting te duwen. Toen hij een beetje nerveus keek en begon te stamelen dat ik misschien een ongelukje had gehad, kon ik wel door de grond zakken. Ik was ongesteld geworden zonder dat ik er iets van had gemerkt. Die work-out heb ik natuurlijk niet afgemaakt. Sindsdien draag ik alleen nog maar zwarte sportbroeken.”

Lekker windje

JAMIE (28): “Toen mijn sportschool met een lading nieuwe groepslessen kwam, schreef ik me direct in voor een pilatesklasje. Ik had het al een tijd niet meer gedaan, dus het was even inkomen geblazen. ‘Heupen omhoog, schouderbladen op de mat!’ riep de lerares. Wie eens pilates heeft gedaan, weet dat je bijna door de grond zakt van de pijn aan het eind van elke oefening. Maar dat was niet de reden waarom ik graag in de vloer wilde verdwijnen. Ik was zó gefocust op het omhoog brengen van mijn heupen, dat er wat ehh... lucht ontsnapte. En dat ging niet helemaal geluidloos, besefte ik. De hitte sloeg me uit. Met de meest ongemakkelijke gezichtsuitdrukking die je kunt bedenken, checkte ik of mijn buurvrouw er misschien iets van had gemerkt. ‘Kan gebeuren’, fluisterde ze en knikte me met een quasi-vriendelijk gezicht toe. Maar ze draaide wel direct de andere kant op. Ik schaamde me dood!”

Eh… hallo!

BO (29): “Na een sportsessie met mijn beste vriend liepen we diep in gesprek terug naar de kleedkamers. Zonder dat we het doorhadden liep ik met hem mee naar binnen, zo de mannenkleedkamer in. Stond ik daar, voor een groep halfnaakte kerels die net een boksles achter de rug hadden. Ik weet niet wie erger schrok, zij of ik.”

