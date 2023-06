Daghoroscoop 12 juni - Sterrenbeeld Ram: Liefde kan sprankelen!

VANDAAG JARIG

Met Mars in jouw teken sinds begin dit jaar verwerf jij min- en pluspunten. Enerzijds: veel energie en moed, anderzijds strijdlust en de neiging ruzie te zoeken. Dat kan tot conflicten leiden en zelfs tot ongelukken. Overweeg een cosmetische ingreep die jouw verschijning ten goede kan komen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Vrienden of kennissen kunnen jou wijzen op verantwoordelijkheden en zelfs moralistisch optreden. Wat jij nu hoort of leest kan het begin zijn van een verandering in jouw persoonlijkheid. Wie graag leest is gezegend. Liefde kan sprankelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Blijf uit de buurt van mensen die de lakens uitdelen als jij in de contramine bent met ruzie als gevolg. Begin vandaag niet met een nieuwe opdracht. Als je meerdere talen spreekt kunnen zich ongekende mogelijkheden voordoen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Er lijkt sprake van deals, grote projecten en verplichtingen. Het is niet uitgesloten dat jij de snelweg op moet of in een vliegtuig stapt. Misschien ben je al ver van huis, net verhuisd of ga je verhuizen en valt het van huis zijn jou tegen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Jij hebt zin in jouw werk en het feit dat je jouw tijd efficiënt kunt indelen zal een gevoel van tevredenheid opleveren. Houd er rekening mee dat collega’s het niet steeds met jouw ideeën eens zullen zijn. Ga niet op hun tenen staan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Het bijwonen van een symposium zal nuttige contacten opleveren en je kunt zelfs met romantiek te maken krijgen. Studenten kunnen aan leuke ervaring opdoen of krijgen uitstekende cijfers voor een opdracht of project.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Hard werken zal aan de orde van de dag zijn. Een goed moment om in actie te komen als jij je zorgen maakt over jouw gezondheid. Bespreek zakelijke problemen liever niet met jouw partner; verander iets in plaats van te mopperen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Geldkwesties kunnen voor verwarring zorgen; misschien heb je te veel troeven op één kaart gezet. Ook het goochelen met beschikbare fondsen kan verkeerd hebben uitgepakt. Gelukkig wijst de kosmos op den duur toch op vooruitgang.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Spanning met schoonouders vereist tact. Het verwerven van materieel bezit kan bijdragen tot emotionele rust. Aarzel niet om een grote aankoop te doen als een meubel, apparaat of elektronica aan vervanging toe is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jij kunt vandaag nuttig werk verzetten. Gebruik erkende kwaliteiten en routines om op een aantal terreinen vooruitgang te boeken. Een mijlpaal komt dichterbij. Richt je daarop en zet jouw energie in om te doen wat moet gebeuren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Onaangekondigd bezoek kan voor heisa en activiteiten zorgen. Vul de koelkast bij, dat zal nodig zijn vlak na het weekend. Diverse kwesties die met geld te maken hebben kunnen noodzakelijk maken dat jij snel reageert.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een gevoel van zelfverzekerdheid kan jou ertoe brengen te ver te gaan met mensen die geen tegenspraak dulden. Bemoei je niet overal mee en stel je minder bazig op. Verbeter de communicatie met mensen die sociaal belangrijk zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Ruim kasten op en doe weg wat je niet meer draagt of gebruikt. Er sluimeren een paar goede ideeën in jouw geest. Weersta de verleiding te veel te consumeren; denk aan jouw lijn en welzijn. Vervang een slechte gewoonte door een goede.

