Marja (68) ontsnapte drie keer aan de dood: ’Gelukkig kan ik het navertellen’

Marja: „Met mijn rollator voel ik mij zelfverzekerder.” Ⓒ Marieke van der Heijden

Tot drie keer toe keek Marja Terol (68) de dood in de ogen; eerst was er een vleesetende bacterie, toen een ernstige val van de trap en vervolgens een hersenbloeding. Haar man Hans Terol (75) was overal bij en besloot het bizarre verhaal van Marja op te tekenen in een boek.