Is apart lesgeven aan jongens en meisjes een goed idee?

Een middelbare school waarop jongens en meisjes apart van elkaar les krijgen, is het idee van Enes Ulusoy. Hij is initiatiefnemer van het nog op te richten Ghazali College, dat in Heemskerk of Beverwijk gevestigd moet worden.

Volgens hem is het scheiden van jongens en meisjes ‘veel beter’, aldus het Haarlems Dagblad. Daarnaast zal de middelbare school geen seksuele voorlichting geven aan de leerlingen. Dit zou zorgen voor ‘onrust’ in een toch ‘al moeilijke periode voor jongeren’. Het islamitische college zou niet de enige school zijn die jongens en meisjes apart lesgeeft. Ook op de orthodox-Joodse school Cheider in Amsterdam krijgen de twee geslachten gescheiden les.

Ophef

Hoewel het Ministerie van Onderwijs nog een besluit moet nemen over de oprichting, zorgt het initiatief voor enige ophef. Zo zouden de onderwijswethouders van Beverwijk én Heemskerk tegen een aparte school voor moslimjongeren te zijn. Daarnaast zou Brigitte van den Berg, onderwijswethouder van Beverwijk, ook tegen het scheiden van jongens en meisjes op school te zijn.

Ook in de politiek zorgt het plan voor discussie. Tweede Kamerlid Mariëlle Paul van de VVD noemt het initiatief ‘een achterlijk idee’. Daarentegen vindt Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, dat een school gescheiden onderwijs mag aanbieden.

Praat mee

Vind jij het een goed idee om jongens en meisjes apart van elkaar te laten leren? Of ben jij tegen het gescheiden lesgeven en moeten jongens en meisjes samen in één klas kunnen zitten? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!