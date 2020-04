Carlijn ging skiën in Sankt Anton: We werden alle vier ziek

V.l.n.r : Carlijn, Joni en Carlijne Ⓒ EIGEN BEELD

Carlijn van der Kamp (40) en haar drie vriendinnen gingen op skivakantie naar Sankt Anton am Arlberg (Oostenrijk), wat later een ’coronabrandhaard’ bleek. Thuis werden ze alle vier ziek. Net als vele andere vrienden die ze troffen in deze wintersportplaats.