Moeder en dochter werken op de IC -’Ik roep weleens heel hard: mam!’

Alleen wappies geloven niet in mannengriep

U treft me op een helder moment. Onderbreek mij dus niet, want ik wil een groot taboe aan de kaak stellen voor ik weer wegzak in de armen van Morpheus. Nee, dan bedoel ik niet de beddenspeciaalzaak, maar de Griekse god van de ijldromen. Hij heeft me rijkelijk bediend, de afgelopen nachten.