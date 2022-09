Vergelijk jij nu vaker de supermarktprijzen?

Een gezin bestaande uit vier personen is gemiddeld 1500 euro meer per jaar kwijt aan boodschappen dan een jaar geleden, meldt GFK. De grootste prijsstijgingen zijn te zien in de pasta-, brood- en zuivelschappen van de supermarkt. Daarentegen zijn chocolade, schoonmaakartikelen en bananen vrijwel niet duurder geworden.

Om de hoge prijzen te compenseren kunnen mensen meer gebruik maken van aanbiedingen van supermarkten. Hierbij kunnen ze de folders vergelijken en hun boodschappen verspreiden over verschillende supermarkten. Zo is bijvoorbeeld de ene week de groente het goedkoopst bij de Albert Heijn, maar zal je een week later naar de Dirk gaan hiervoor.

Monique zegt dat wc papier wel drie euro duurder is geworden.

Sabr benoemt dat boodschappen zo duur zijn geworden, dat het niet meer te doen is.

Cita geeft aan wel de prijzen bij supermarkten te vergelijken.

