Praat mee: Gaan we te snel met de versoepelingen?

Goed nieuws voor veel fysieke beroepsgroepen als kappers en schoonheidsspecialisten; zij mogen maandag 11 mei de deuren weer openen. Op 1 juni mogen de horeca de terrassen - op voorwaarden - weer openen en op dezelfde datum zal het openbaar vervoer weer de reguliere dienstregeling laten ingaan. Het OV mag je vanaf dan alleen betreden met een mondkapje op, omdat 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk is. Stapje voor stapje zullen we ook met steeds meer mensen mogen samenkomen.

Maar niet voor iedere beroepsgroep ziet het er rooskleurig uit. Grote evenementen zullen moeten wachten tot er een vaccin beschikbaar is tegen het coronavirus. En sportscholen mogen vooralsnog tot 1 september de deuren niet openen. Sportschooleigenaren zijn woest dat zij een uitzondering op de regel zijn. Het is een fikse domper voor de branche, zo schrijft De Telegraaf.

